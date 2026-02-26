Военно-морские учения «Милан-2026» с участием фрегата ВМФ России завершены

«В Республике Индия завершилось многонациональное военно-морское учение «Милан-2026», в котором Военно-морской флот России представлял экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота.

В течение пяти дней моряки отрабатывали совместное маневрирование, морской бой со стрельбой по морским и воздушным целям, а также противолодочные действия в составе отрядов кораблей.

В ходе маневров участники форсировали районы с минной опасностью, проводили освобождение условно захваченного судна, а также проводили досмотровые операции для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

Особое внимание уделялось поисково-спасательным мероприятиям и действиям по спасению терпящих бедствие на море. Итоги учений подвели на борту индийского авианосца «Викрант».

Маневры «Милан» проводятся с 1995 года раз в два года в Индии. В 2026 году российскую делегацию возглавил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

