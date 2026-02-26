Мошенники стали представляться в мессенджерах соседями с просьбой сказать код

Tекст: Катерина Туманова

Аферисты в новой схеме обмана звонят потенциальным жертвам, представляются соседями и рассказывают, что домофон в подъезде якобы временно отключили, выяснило РИА «Новости».

Для создания доверия злоумышленники делятся подробностями о жизни дома, упоминают жалобы других жильцов и сообщают вымышленный временный код доступа к подъезду.

Затем преступники под предлогом замены домофона просят жертву назвать код из смс, который, по их словам, должен поступить на телефон для завершения процедуры.

На самом деле этот код используется для получения доступа к личной информации или счетам жертвы. Пользователей призывают не сообщать никому коды из смс, даже если звонящий представляется знакомым или соседом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредил о новой схеме мошенников-лжекурьеров в России. Юрист Шиманский предупредил об опасности фальшивых штрафов за нарушения ПДД. Аферисты стали представляться судебными приставами и требовать оплатить штраф.




