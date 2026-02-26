Профсоюз разрешил учителям временно забирать телефоны у школьников на уроке

Tекст: Катерина Туманова

«В случае если ученик сидит в телефоне на уроке, то учитель может сделать замечание и попросить убрать телефон, при повторном нарушении – временно забрать, вернув после урока или в конце учебного дня, если это оговорено в локальном нормативном акте», – пояснила она РИА «Новости».

По словам Елшиной, об инциденте учитель может сообщить родителям ученика и администрации школы.

Учитель не имеет права изымать телефон на постоянной основе или против воли ребенка либо родителей, так как изъятие имущества даже на короткий срок может быть расценено как самоуправство.

Эксперт рекомендовала педагогам действовать в соответствии с локальными нормативными актами образовательного учреждения и, при необходимости, уведомлять родителей о случившемся.

