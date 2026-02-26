  • Новость часаГенпрокурор Флориды пообещал наказать Кубу за стрельбу по американскому катеру
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев ударил по дорогому для Вашингтона
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    26 февраля 2026, 02:55 • Новости дня

    Вэнс понадеялся, что инцидент у берегов Кубы не столь «плох, как кажется»

    Tекст: Катерина Туманова

    Гражданство погибших при перестрелки во Флориде пока неизвестно, но госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское посольство в Гаване работает над получением доступа к другим пассажирам судна, чтобы определить, являются ли они гражданами США.

    Рубио заявил, что США «немедленно» начали расследование инцидента после того, как были проинформированы о нём кубинскими властями. В расследовании также участвуют Министерство внутренней безопасности и Береговая охрана США, сообщает CNN.

    В настоящее время Рубио находится в регионе с официальным визитом на Сент-Китсе и Невисе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом «следит» за ситуацией, но подробности пока скудны.

    «Безусловно, мы следим за ситуацией, и, надеюсь, она не так плоха, как мы опасаемся. Но я не могу сказать больше, потому что просто ничего не знаю», – сказал Вэнс во время мероприятия в Белом доме, не связанного с этим делом.

    Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между США и Кубой. Шесть человек на борту судна получили ранения, четверо погибли. Кубинские пограничники приблизились к лодке для её идентификации после того, как она вошла в кубинские территориальные воды у острова Фальконес-Кей в провинции Вилья-Клара. Остров Фальконес-Кей находится чуть более чем в 160 км от Флориды.

    Затем по кубинским пограничникам открыл огонь кто-то с лодки, ранив командира кубинского судна, говорится в заявлении МВД острова. После этого пограничники открыли ответный огонь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пограничники Кубы перехватили американский катер у побережья, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей, сообщило МВД Кубы. Генпрокурор Флориды пообещал наказать Кубу за стрельбу по американскому катеру.

    25 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог характерных архитектурных образов и орнаментов по регионам и населенным пунктам.

    На заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, прошедшем в Национальном центре «Россия», ключевой темой стало формирование современной архитектурной идентичности страны, сообщает правительство Московской области.

    Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов в разрезе населённых пунктов. Такой документ, по её словам, станет «шпаргалкой» для застройщиков и поможет учитывать национальные и региональные особенности при проектировании.

    Кузьмина подчеркнула, что архитектура является «материализованной политикой, идеологией в камне» и отражает ценности и события своего времени. Она также предложила привлечь к созданию каталога профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей из разных субъектов и муниципалитетов.

    Инициативу Кузьминой поддержал представитель управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что создание такой базы знаний станет ценным методическим ресурсом для всех участников строительной отрасли и предложил разрабатывать подобные каталоги по разным направлениям.

    В ходе заседания были озвучены предложения по созданию рабочих групп, которые займутся вопросами идентичности в массовом жилищном строительстве, бюджетных объектах и комплексном развитии территорий. Как сообщила директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства региона Мария Синичич, важно интегрировать архитектурно-визуальный код в процедуры мастер-планирования и проектирования, а также проводить профессиональные конкурсы для поиска уникальных решений.

    По итогам встречи рабочие группы начнут работу над разработкой национального архитектурного кода России, а высказанные предложения будут учтены при формировании дальнейшей стратегии. Экспертный совет по архитектуре при Национальном центре «Россия» продолжит работу в качестве консультативного органа по вопросам формирования культурного и архитектурного кода страны.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Мишустин: У «Единой России» и правительства одна общая цель – повышение качества жизни граждан
    Мишустин: У «Единой России» и правительства одна общая цель – повышение качества жизни граждан
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что у «Единой России» и кабмина одна цель – повышение качества жизни граждан и развитие страны.

    Мишустин поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за идею народной программы и отметил конструктивную работу фракции по обеспечению инициатив граждан финансовыми ресурсами, говорится в Telegram-канале фракции.

    Замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин рассказал, что партия синхронизировала цели народной программы с указом президента о наццелях. Вяткин напомнил, что совместно с правительством удалось построить и отремонтировать более 10 тыс. медицинских учреждений, свыше 1600 детсадов, 1700 школ и газифицировать более 1,2 млн домовладений. Сейчас партия собирает предложения для новой народной программы, которые будут реализованы в виде законов и решений.

    В свою очередь Мишустин заявил: «У «Единой России» и правительства есть одна общая цель – повышение качества жизни граждан России, развитие страны. Хочу также поблагодарить членов фракции за системную поддержку. Все комитеты Госдумы, и в первую очередь я говорю сейчас о «Единой России», очень конструктивно находят средства и возможности финансового обеспечения народной программы, всех инициатив, которые исходят от граждан».

    Премьер-министр отметил рост ассигнований на народную программу: в 2025 году они составят около 6 трлн рублей против 5,6 трлн рублей годом ранее. Он добавил, что президент России требует регулярно корректировать стратегические документы, учитывая реальные потребности на местах. В этом году «Единая Россия» направила поправки к бюджету на социальные инициативы на сумму 174 млрд рублей, включая поддержку семей с детьми, участников спецоперации и ускорение ремонта школ.

    Мишустин выразил уверенность, что эффективность реализации народной программы будет высокой, и заверил, что власти совместно с депутатами решат все необходимые вопросы.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт Анпилогов: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина фактически подставила Госдеп. Теперь США предстоит либо опровергнуть сообщения об отправке Украине ноты из-за удара по порту Новороссийска, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, о требовании Вашингтона к Киеву воздержаться от атак, сообщила посол Украины Ольга Стефанишина.

    «Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

    Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

    По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море. 

    «Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей».

    Эксперт подчеркнул, что Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. «Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

    Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

    «Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – заключил Анпилогов.

    Ранее Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

    Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

    По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

    Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

    В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Мирошник нашел «кличку кобылы» в фамилии замглавы МИД Украины
    Мирошник нашел «кличку кобылы» в фамилии замглавы МИД Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник разобрал происхождение фамилии замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и нашел в ней отсылку к кличкам различных одомашненных животных, включая кобыл.

    Мирошник обратил внимание на ситуацию с обсуждением фамилии российского постпреда в ООН Василия Небензи, который рассказал, что его фамилия и его род ведут свою историю от запорожских казаков, передает ТАСС.

    Его оппонент в лице замглавы МИД Украины Марьяна Беца не смогла придумать ничего лучше, чем сказать «никогда мы не будем братьями», обратил внимание Мирошник.

    Беца скрывает свою биографию, которая, по словам Мирошника, известна с Института международных отношений Киевского университета.

    «Украинские же этимологические источники четко обозначают, что фамилия Беца вероятнее всего сербского, хорватского или возможно венгерского происхождения и означает: «кличку коровы, кобылы, козы», а в венгерской версии еще лучше – «неповоротливую бабу», – пояснил Мирошник.

    Напомним, на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя начал речь с истории своей украинской фамилии. Выводы, которые он сделал из этого, не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    Комментарии (17)
    25 февраля 2026, 06:16 • Новости дня
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие десять лет российский флот перейдет на универсальные платформы, сократив разнообразие проектов кораблей более чем в два с половиной раза, заявил бывший главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

    Такая стратегия позволит оптимизировать состав флота, будущее российского флота за универсальными боевыми единицами, указал Евменов в своей статье для журнала Минобороны «Военная Мысль», передает РИА «Новости».

    «Уже в ближайшее десятилетие количество проектов кораблей будет сокращено более чем в два с половиной раза. Эти меры позволяют отказаться от излишествующего количества узкоспециализированных кораблей и сформировать типоряд базовых корабельных платформ», – пояснил он.

    Сейчас в строю находятся атомные подлодки более пяти различных проектов, включая «Ясень» и «Антей». С 2010 года началось перевооружение на корабли четвертого поколения, которые отличаются многоцелевым назначением благодаря унификации вооружения.

    Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов поддержал эту инициативу, назвав решение стратегически верным. По его мнению, универсальность платформ позволит быстрее модернизировать флот и реагировать на развитие оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обновляет свой ВМФ.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования
    Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Система среднего профобразования в России получит новое название – специальное профессиональное образование, что отражает продолжающуюся реформу в сфере подготовки кадров, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об изменениях в системе среднего профессионального образования, передает ТАСС.

    По его словам, продолжается донастройка этой системы, и по поручению главы государства прорабатывается вопрос о ее переименовании.

    «Продолжаем донастраивать систему среднего профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос. Оно будет называться специальным профессиональным», – заявил глава правительства.

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил исключить из наименования системы «Среднее профессиональное образование» слово «среднее».

    Комментарии (9)
    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 08:06 • Новости дня
    Главу ОПГ обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево
    Главу ОПГ обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя преступного сообщества Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево.

    Бардину, возглавляющему Лобненское организованное преступное сообщество, вменяется 17 эпизодов хищения денег у военных, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Согласно документам, 4 декабря 2025 года фигуранту официально предъявили обвинение по нескольким статьям.

    Сейчас он содержится в следственном изоляторе. Басманный суд Москвы отправил его под стражу 24 октября. Представители правоохранительных органов уточнили, что свою вину арестованный не признает.

    До этого следствие выявило дополнительных пострадавших в деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево. Экстрадированный из Армении фигурант Ваге Хачатрян дал признательные показания правоохранительным органам. Химкинский суд продлил арест обвиняемым в преступлениях таксистам.

    Комментарии (3)
    25 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Мантурову присвоили звание Героя России
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Денис Мантуров, занимающий пост первого вице-премьера, получил звание Героя России, сообщили в Росгвардии.

    Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства после расширенного заседания коллегии, которое прошло 25 февраля.

    Глава Росгвардии Виктор Золотов от лица всего коллектива ведомства поздравил Мантурова с днем рождения и вручением высшей государственной награды.

    «Герой России генерал армии Виктор Золотов поблагодарил собравшихся за участие в заседании и, прежде чем перейти к повестке, от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России», – сказано в сообщении.

    Ранее Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу.

    Комментарии (36)
    25 февраля 2026, 20:02 • Новости дня
    Daily Star: Россия создает «неудержимую» гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
    Daily Star: Россия создает «неудержимую» гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В России разрабатывают новую гиперзвуковую ракету, которая сможет нести восемь боеголовок и поражать объекты глубоко под землей, пишет издание Daily Star.

    Россия работает над созданием новой гиперзвуковой ракеты, получившей имя «Сын Орешника», сообщает «Газета.Ru». По данным издания, эта разработка будет превосходить по своим боевым характеристикам предыдущий комплекс «Орешник». В публикации отмечается, что новая ракета сможет достичь Лондона за восемь минут.

    Журналисты пишут, что перспективное вооружение получит восемь кинетических боеголовок. Также подчеркивается, что боеголовки смогут поражать подземные объекты на глубине до 30 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский призвал рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель для НАТО.

    Комментарии (10)
    25 февраля 2026, 11:33 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Краснодарского края
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Краснодарского края
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный украинской разведкой россиянин намеревался устроить диверсию и уничтожить боевую авиацию на одном из аэродромов Краснодарского края, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Гражданин России 1986 года рождения сам вышел на связь с представителями украинской военной разведки через мессенджер WhatsApp, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он собирался по заданию украинских спецслужбам на одном из военных аэродромов региона устроить теракт.

    По инструкциям куратора злоумышленник собирал данные о работе военных объектов и отправлял фотоотчеты. Для выполнения задания он изготовил зажигательные смеси, чтобы поджечь самолет.

    До этого сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре. Ранее силовики задержали жителя Кубани за намерение передать данные о российских военных Киеву. Также спецслужбы пресекли деятельность работника аэропорта Сухума в интересах украинской разведки.

    Комментарии (4)
    25 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    TWZ: Разведдроны MQ-9 превратят в носители дальнобойных крылатых ракет
    TWZ: Разведдроны MQ-9 превратят в носители дальнобойных крылатых ракет
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семейство американских БПЛА MQ-9 получит способность запускать дальнобойные боеприпасы, что позволит аппаратам атаковать цели, оставаясь вне зоны действия вражеской ПВО, пишут СМИ.

    Разработчик General Atomics оснастит беспилотники семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности, передает The War Zone.

    Это нововведение превратит аппараты SkyGuardian и SeaGuardian в дистанционные «ракетные грузовики», предназначенные для участия в конфликтах высокой интенсивности.

    «Гипотетически профиль миссии может выглядеть так: MQ-9B взлетают с баз в западной или южной части Тихого океана и барражируют вне зоны поражения оружия враждебной державы», – говорится в пресс-релизе концерна.

    Представители компании добавили, что при получении приказа дроны смогут запустить ракеты в координации с другими операциями США или союзников.

    Начало полетов с использованием как минимум одной из новых ракет запланировано на 2026 год. Модернизация значительно расширит боевой потенциал беспилотников, позволив им поражать цели на экстремальных дистанциях.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Украина выразила интерес к получению от США разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper.

    В октябре того же года российский Су-35 предотвратил столкновение с дроном этого типа в небе над сирийской провинцией Хомс.

    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 07:01 • Новости дня
    Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами
    Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами
    @ Stefan Jerrevafayng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал сотрудникам о супружеских изменах, упомянув близкие отношения с двумя гражданками России, сообщают СМИ.

    Гейтс принес извинения коллективу своего благотворительного фонда за общение со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Гейтс заявил, что «допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу», при этом он отметил, что «не участвовал в преступлениях Эпштейна».

    Предприниматель признал наличие двух романов на стороне с женщинами из России. Речь идет об игроке в бридж и специалисте в области ядерной физики.

    Гейтс подчеркнул, что не совершал противозаконных действий, однако назвал времяпрепровождение с Эпштейном огромной ошибкой.

    Ранее Гейтс отменил выступление на саммите в Индии из-за скандала с Джеффри Эпштейном. В Конгрессе США заявили о планах вызвать миллиардера на допрос для дачи показаний.

    Опубликованные ранее материалы дела указали на попытки бизнесмена тайно лечить жену от последствий его связей на стороне.

    Комментарии (3)
    25 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на заседании научного совета Российского военно-исторического общества призвал научное сообщество разобраться в достоверности слов писателя Сергея Довлатова о «четырех млн доносов» во времена массовых репрессий в СССР.

    Он напомнил знаменитую цитату Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?».

    Фадеев подчеркнул, что в обществе нет единой оценки сталинской эпохи, а цифра в четыре млн доносов часто используется в публичных дискуссиях, передает РБК. Он предложил ученым или подтвердить, или опровергнуть эти данные, поскольку, по его словам, «если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза».

    Глава СПЧ также отметил, что важно понять, кто именно писал доносы: были ли это миллионы простых граждан, специально обученные люди или сотрудники НКВД, действовавшие по приказу. По мнению Фадеева, вопрос о массовости доносов напрямую связан с восприятием вины и ответственности советских граждан за события Большого террора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о тренде на репрессии в 1930-х годах.

    Комментарии (16)
    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    Комментарии (9)
    Главное
    Daily Star: Россия создает «неудержимую» гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
    Сийярто: «Дружбу» блокируют организаторы взрывов на «Северных потоках»
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    Пресс-конференцию Зеленского и премьера Норвегии посмотрели 15 человек
    В Молдавии заявили о возврате 800 церквей в собственность государства
    Эксперты подсчитали среднюю пенсию госслужащего в России
    Гражданство России получила внучка воина-панфиловца