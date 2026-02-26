Вэнс понадеялся, что инцидент у берегов Кубы не столь «плох, как кажется»

Tекст: Катерина Туманова

Рубио заявил, что США «немедленно» начали расследование инцидента после того, как были проинформированы о нём кубинскими властями. В расследовании также участвуют Министерство внутренней безопасности и Береговая охрана США, сообщает CNN.

В настоящее время Рубио находится в регионе с официальным визитом на Сент-Китсе и Невисе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом «следит» за ситуацией, но подробности пока скудны.

«Безусловно, мы следим за ситуацией, и, надеюсь, она не так плоха, как мы опасаемся. Но я не могу сказать больше, потому что просто ничего не знаю», – сказал Вэнс во время мероприятия в Белом доме, не связанного с этим делом.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между США и Кубой. Шесть человек на борту судна получили ранения, четверо погибли. Кубинские пограничники приблизились к лодке для её идентификации после того, как она вошла в кубинские территориальные воды у острова Фальконес-Кей в провинции Вилья-Клара. Остров Фальконес-Кей находится чуть более чем в 160 км от Флориды.

Затем по кубинским пограничникам открыл огонь кто-то с лодки, ранив командира кубинского судна, говорится в заявлении МВД острова. После этого пограничники открыли ответный огонь.

