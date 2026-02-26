Минэк опроверг отмену скидок из-за новых правил на цены маркетплейсов

Tекст: Катерина Туманова

Введение единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет использование скидок и маркетинговых инструментов, сообщили РИА «Новости» в Минэкономразвития.

В ведомстве подчеркнули, что ключевой целью нововведений становится обеспечение ясности и достоверности информации о стоимости товаров для покупателей.

В министерстве пояснили, что речь идет о корректном отображении цены непосредственно в карточке товара, а также о прозрачности изменений стоимости при ознакомлении пользователя с предложением.

Перемены не подразумевают ограничения для проведения акций и предоставления скидок.

В Минэкономразвития добавили, что новые меры не должны повлиять на рост стоимости товаров.

«Разрабатываемые в настоящее время меры направлены на защиту интересов покупателей и не должны привести к тому, чтобы цены на эти товары увеличивались», – заявил представитель ведомства.

Ранее 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России установят единые правила отображения цен на маркетплейсах, которые не будут зависеть от средства платежа.

«Это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа», – пояснил он в ходе отчета о работе правительства.

