    26 февраля 2026, 00:07 • Новости дня

    Патриарх Кирилл назвал терактом и военным преступлением атаку на «Дорогобуж»

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям и близким погибших при атаке ВСУ на гражданский завод «Дорогобуж» в Смоленской области, отметив, что подобные не имеют оправданий.

    «С болью в сердце воспринял известие о трагедии на ПАО «Дорогобуж», где в результате удара беспилотных летательных аппаратов погибли и пострадали сотрудники завода. Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением – преступлением пред Богом и людьми», – сказано в опубликованном на сайте патриархии письме патриарха губернатору региона Василию Анохину.

    Предстоятель РПЦ выразил соболезнования родственникам и близким погибших, пожелал выздоровления раненым и напомнил о готовности представителей  Смоленской епархии духовно поддержать людей, нуждающихся в сочувствии и участии.

    Напомним, в результате ночной атаки украинских беспилотников на предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре сотрудника, десять человек получили ранения.

    На месте происшествия работают спецслужбы, для ликвидации последствий привлечены более 150 человек и 50 единиц техники, дежурят бригады скорой помощи. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Смоленской области пообещали поддержку семьям погибших и пострадавших при атаке на предприятие «Дорогобуж». Семь гражданских погибли в результате атаки украинских беспилотников на химический завод. Не менее десяти человек получили ранения. Превышений норм загрязнения воздуха на атакованном заводе «Дорогобуж» не выявлено.

    25 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог характерных архитектурных образов и орнаментов по регионам и населенным пунктам.

    На заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, прошедшем в Национальном центре «Россия», ключевой темой стало формирование современной архитектурной идентичности страны, сообщает правительство Московской области.

    Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов в разрезе населённых пунктов. Такой документ, по её словам, станет «шпаргалкой» для застройщиков и поможет учитывать национальные и региональные особенности при проектировании.

    Кузьмина подчеркнула, что архитектура является «материализованной политикой, идеологией в камне» и отражает ценности и события своего времени. Она также предложила привлечь к созданию каталога профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей из разных субъектов и муниципалитетов.

    Инициативу Кузьминой поддержал представитель управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что создание такой базы знаний станет ценным методическим ресурсом для всех участников строительной отрасли и предложил разрабатывать подобные каталоги по разным направлениям.

    В ходе заседания были озвучены предложения по созданию рабочих групп, которые займутся вопросами идентичности в массовом жилищном строительстве, бюджетных объектах и комплексном развитии территорий. Как сообщила директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства региона Мария Синичич, важно интегрировать архитектурно-визуальный код в процедуры мастер-планирования и проектирования, а также проводить профессиональные конкурсы для поиска уникальных решений.

    По итогам встречи рабочие группы начнут работу над разработкой национального архитектурного кода России, а высказанные предложения будут учтены при формировании дальнейшей стратегии. Экспертный совет по архитектуре при Национальном центре «Россия» продолжит работу в качестве консультативного органа по вопросам формирования культурного и архитектурного кода страны.

    25 февраля 2026, 04:12 • Новости дня
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН по Украине российский постпред при организации Василий Небензя начал речь с истории своей фамилии, которая оказалась украинской, как и его предки, но выводы, которые он сделал из этого не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    «Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», – произнес Небензя.

    С такой интерпретацией не согласилась Беца и вступила в спор. Она заявила, что Небензя – «не украинец», как и русские с украинцами не представляют собой один народ. В ее представлении, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом, уточняет Ura.ru.


    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Мантурову присвоили звание Героя России
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Денис Мантуров, занимающий пост первого вице-премьера, получил звание Героя России, сообщили в Росгвардии.

    Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства после расширенного заседания коллегии, которое прошло 25 февраля.

    Глава Росгвардии Виктор Золотов от лица всего коллектива ведомства поздравил Мантурова с днем рождения и вручением высшей государственной награды.

    «Герой России генерал армии Виктор Золотов поблагодарил собравшихся за участие в заседании и, прежде чем перейти к повестке, от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России», – сказано в сообщении.

    Ранее Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу.

    25 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на заседании научного совета Российского военно-исторического общества призвал научное сообщество разобраться в достоверности слов писателя Сергея Довлатова о «четырех млн доносов» во времена массовых репрессий в СССР.

    Он напомнил знаменитую цитату Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?».

    Фадеев подчеркнул, что в обществе нет единой оценки сталинской эпохи, а цифра в четыре млн доносов часто используется в публичных дискуссиях, передает РБК. Он предложил ученым или подтвердить, или опровергнуть эти данные, поскольку, по его словам, «если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза».

    Глава СПЧ также отметил, что важно понять, кто именно писал доносы: были ли это миллионы простых граждан, специально обученные люди или сотрудники НКВД, действовавшие по приказу. По мнению Фадеева, вопрос о массовости доносов напрямую связан с восприятием вины и ответственности советских граждан за события Большого террора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о тренде на репрессии в 1930-х годах.

    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    25 февраля 2026, 14:20 • Новости дня
    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России

    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    «Только сообща мы сможем решить задачи по развитию страны», – подчеркнул он, передает ТАСС. Мишустин отметил, что необходимо сплотиться и сохранять единство для выполнения всех планов.

    Первой задачей премьер назвал сбережение и приумножение народа, а также повышение благополучия семей через совершенствование мер поддержки и распространение лучших региональных практик. Второй задачей стало создание платформы для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых, что предполагает создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и расширение выпуска отечественных товаров.

    Третья задача – изменение структуры внешней торговли с акцентом на экспорт высокотехнологичной продукции и запуск востребованных инвестпроектов. Четвертая – формирование прозрачной и конкурентной деловой среды для появления новых возможностей у предпринимателей. Пятая задача связана с повышением производительности труда за счет внедрения новых технологий и цифровых решений. Шестая задача – постоянное технологическое обновление, создание условий для развития и внедрения инноваций.

    Мишустин подчеркнул, что технологические преобразования становятся главным драйвером улучшения качества жизни населения и развития государства.

    Ранее Мишустин сообщил, что правительство сконцентрировано на приоритетах президента.

    Он заявил о включении России в лидеры по цифровизации гостехнологий.

    Мишустин отметил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции, тарифные войны и другие внешние вызовы.

    25 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что бюрократические препоны не должны мешать появлению новых медицинских технологий.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важно ускорить внедрение таких разработок, как лекарственные препараты, ткани, сосуды и даже отдельные органы человека, передает ТАСС.

    «Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», – заявил Путин. Он также добавил, что, хотя до создания «живого сердца» на данный момент не дошли, движение в этом направлении уже идет.

    Ранее Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин.

    Российский лидер также назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    25 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России

    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости развивать сегмент домокомплектов для строительства более доступного жилья.

    По его словам, основная задача – научиться технологически возводить более дешевое жилье, используя домокомплекты, в том числе деревянные, передает ТАСС.

    «Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», – подчеркнул Хуснуллин.

    Вице-премьер также отметил, что для сохранения темпов индивидуального жилищного строительства необходимо развивать градостроительный потенциал, активно вовлекать земельные участки и готовить необходимую документацию. Кроме того, Хуснуллин добавил, что важно обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и предоставить жильцам льготные условия подключения к электричеству.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году цены на жилье в стране выросли на 8,7%, что оказалось выше уровня инфляции.

    Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье до 15% в 2027 году.

    25 февраля 2026, 16:21 • Новости дня
    Крыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области
    Крыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крыша одной из больниц в городе Фурманов Ивановской области обрушилась, предварительно, из-за большого количества снега.

    По данным местной дежурно-диспетчерской службы, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, передает РИА «Новости».

    «Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет», – сказала собеседница агентства. На вопрос, связан ли инцидент с обильными осадками, она уточнила, что, по предварительным данным, причиной стало именно скопление снега на крыше.

    На прошлой неделе кровля склада дважды рухнула от снега в Подмосковье.

    В Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    25 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    В Молдавии заявили о возврате 800 церквей в собственность государства

    В Молдавии заявили о возврате 800 церквей в собственность государства
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 800 православных храмов с историческим статусом вскоре могут сменить владельцев в Молдавии из-за отсутствия у государства ресурсов для их содержания, сообщили в министерстве культуры страны.

    Правительство Молдавии намерено вернуть в собственность государства более 800 православных храмов, имеющих статус исторических памятников. Министр культуры Кристиан Жардан на брифинге сообщил, что у министерства нет возможности управлять всеми этими памятниками, поэтому для них будут подыскиваться новые собственники, но детали он не уточнил, отмечает ТАСС.

    Министр пояснил, что многие из этих церквей находятся в ветхом состоянии и требуют значительных материальных вложений для восстановления. По его словам, решение о судьбе храмов будет приниматься с учетом сложности и деликатности ситуации.

    Ранее оппозиция обвинила правительство правящей Партии действия и солидарности в системном давлении на Митрополию Молдавии – самоуправляемую часть Русской православной церкви. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что раскол православной церкви в стране финансируется правительством Румынии через учрежденную на территории Молдавии Бессарабскую митрополию. Он подчеркнул, что православие в стране подвергается гонениям со стороны президента Майи Санду и ее партии.

    Ранее православная церковь Молдавии заявила о задержаниях и избиениях священнослужителей и прихожан на акции против ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). До этого, в мае 2025 года власти Молдавии запретили архиепископу Маркеллу выезд из страны для паломничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии проводят политику давления на православную церковь по инициативе президента Майи Санду.

    25 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    25 февраля 2026, 20:18 • Новости дня
    Депутат Госдумы Горячева заступилась за песню «Сигма бой»

    Депутат Госдумы Горячева заступилась за песню «Сигма бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева из партии «Новые люди» прокомментировала инициативу о запрете песни «Сигма бой».

    Она заявила, что подобная идея – это попытка навесить политический ярлык на детское музыкальное произведение, которое приобрело огромную популярность и сделало Россию предметом обсуждения по всему миру, передает ТАСС.

    Горячева напомнила, что на круглом столе в Госдуме руководитель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил приравнять песню к распространению нацизма. Парламентарий раскритиковала такое сравнение. «Пока весь мир подпевает песне «Сигма бой», у нас находятся желающие приравнять детскую песню к нацизму. Это уже не дискуссия о вкусах – это попытка повесить тяжелый политический ярлык на двух девочек 11 и 12 лет, которые сделали вирусный трек и заставили весь мир говорить о России», – подчеркнула парламентарий.

    Депутат отметила, что нацизм – это преступная идеология, приведшая к миллионам жертв, а не повод для легкомысленных сравнений с поп-музыкой. Она добавила, что традиционные ценности заключаются в любви и уважении, а не в стремлении объявлять деструктивным все, что может показаться неправильным.

    Ранее песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе.

    25 февраля 2026, 07:20 • Новости дня
    Эксперт сообщил о применении ВСУ мин с волновым эффектом Доплера

    Tекст: Катерина Туманова

    Эффект Доплера – это изменение частоты и длины волн (звуковых, световых, электромагнитных), которые воспринимаются из-за движения их источника или наблюдателя, такие мины с радиовзрывателями, реагирующими на изменение радиофона при движении объектов в зоне СВО стали устанавливать боевики ВСУ.

    Украинские военные начали активно использовать мины с радиовзрывателями, обладающими эффектом Доплера, рассказал РИА «Новости» заместитель генерального директора компании-производителя дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

    По его словам, такие мины оснащаются датчиками, излучающими радиосигнал, и реагируют они на изменение радиофона, которое происходит при появлении и передвижении любого объекта.

    «Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», – рассказал Садовник.

    Он отметил, что методы обнаружения и нейтрализации подобных мин схожи с методами, применяемыми для поиска беспилотных летательных аппаратов, поскольку детекция строится на анализе радиосигнала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов. Власти ДНР узнали, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами.


    25 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    В России создан тактический беспилотник-камикадзе с дальностью полета 100 км
    В России создан тактический беспилотник-камикадзе с дальностью полета 100 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 км и обладающий повышенной защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Разработка комплекса «Куб-10МЭ» стала первой в России среди тактических беспилотников-камикадзе с управляемыми боеприпасами, сообщает ТАСС.

    По данным концерна «Калашников», аппарат был создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта применения подобных устройств в зоне специальной военной операции (СВО).

    Комплекс оснащен оптико-электронной системой наведения, что позволяет поражать движущиеся цели, а также отличается высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системам противовоздушной обороны (ПВО).

    Также в устройство интегрирована система аэрофото- и видеосъемки с возможностью записи информации на борт.

    Новый боеприпас предназначен для высокоточного поражения небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов, объектов ПВО и других объектов противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». В России создали БПЛА для замены системы Starlink. Ростех представил восемь новых типов беспилотников для СВО.

