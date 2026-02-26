Патриарх Кирилл назвал терактом и военным преступлением атаку на «Дорогобуж»

Tекст: Катерина Туманова

«С болью в сердце воспринял известие о трагедии на ПАО «Дорогобуж», где в результате удара беспилотных летательных аппаратов погибли и пострадали сотрудники завода. Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением – преступлением пред Богом и людьми», – сказано в опубликованном на сайте патриархии письме патриарха губернатору региона Василию Анохину.

Предстоятель РПЦ выразил соболезнования родственникам и близким погибших, пожелал выздоровления раненым и напомнил о готовности представителей Смоленской епархии духовно поддержать людей, нуждающихся в сочувствии и участии.

Напомним, в результате ночной атаки украинских беспилотников на предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре сотрудника, десять человек получили ранения.

На месте происшествия работают спецслужбы, для ликвидации последствий привлечены более 150 человек и 50 единиц техники, дежурят бригады скорой помощи. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Смоленской области пообещали поддержку семьям погибших и пострадавших при атаке на предприятие «Дорогобуж». Семь гражданских погибли в результате атаки украинских беспилотников на химический завод. Не менее десяти человек получили ранения. Превышений норм загрязнения воздуха на атакованном заводе «Дорогобуж» не выявлено.