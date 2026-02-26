Москвичи рассказали о принципах формирования бюджета в паре

Tекст: Алёна Задорожная

«Бюджет в паре должен быть общим, чтобы закрывать все потребности», – уверен москвич. «Общие статьи расходов можно оплачивать из общего бюджета, личные – из собственных «капиталов», – уточняет опрошенная.

«В паре уместно сделать общий капитал на детей. Но у жены и мужа также должны быть раздельные счета на личные нужды», – соглашается девушка. «Часть из общего бюджета можно откладывать, а остальное делить между супругами», – добавляет другой москвич.

«Только раздельный! Я сама себя обеспечиваю и ни от кого не завишу», – возмутилась одна из прохожих. «У нас бюджет раздельный, потому что пока только я работаю», – делится практикой молодой человек.

Некоторые респонденты предложили свой вариант разделения бюджета: «Думаю, гибридный бюджет – оптимальный вариант. Все базовые потребности, вроде транспорта, еды, коммуналки, должен закрывать представитель сильного пола. А траты на косметику и бьюти-услуги лежат на девушке», – уверен молодой человек.

В ряде пар обязанность финансирования лежит на мужчинах. «Настоящий мужчина для того и существует, чтобы платить за свою супругу», – отрезает молодой человек. «У нас в семье за все платит муж. Я трачу деньги в кафе – если хожу одна», – рассказывает молодая москвичка.

«Я даже не знаю, как у нас заведено. У меня точно есть свой личный бюджет. А его деньги – это его деньги, но и чуть-чуть мои», – поделилась рецептом счастливый семейной жизни молодая москвичка.

