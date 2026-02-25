Минтруд предложил обновить профессии для альтернативной службы в 2026 году

Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы

Tекст: Катерина Туманова

Проект приказа о новом перечне профессий для прохождения альтернативной гражданской службы опубликован включает 363 профессии, отобранные на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Актуализация связана с введением с начала года обновленного Общероссийского классификатора профессий, который расширил перечень на 1700 позиций, сказано на сайте ведомства.

Большинство новых позиций ранее учитывались как укрупненные группы, теперь они детализированы по конкретным специальностям. В частности, число врачебных специализаций выросло более чем втрое – в перечень включили такие профессии, как «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог» и другие.

Количество организаций, где возможно прохождение альтернативной службы, увеличилось с 1798 до 1927. Помимо этого, расширен список предприятий для представителей малочисленных народов России – учитываются особенности их традиционного образа жизни и промыслов.

Данные о гражданах, которым заменили военную службу альтернативной, предоставляет Министерство обороны, а Роструд формирует план их направления и подбирает рабочие места. После прибытия к месту службы с гражданином заключается трудовой договор, пояснили в Минтруде.

