Хуснуллин заявил о стопроцентной собираемости платежей ЖКХ в среднем по России

Хуснуллин заявил о стопроцентной собираемости платежей ЖКХ по стране

Tекст: Катерина Туманова

«Единого рецепта для системы ЖКХ России нет, потому что в разных регионах разные ситуации. Какие-то регионы из года в год недобирают платежи. Тем не менее, у нас собираемость за жилищно-коммунальные услуги достигла 100% в среднем по стране», – приводит его слова РИА «Новости».

Хуснуллин добавил, что это говорит о появлении у жилищно-коммунального хозяйства средств на модернизацию инфраструктуры.

Вице-премьер сообщил, что на федеральном уровне разработана специальная программа модернизации ЖКХ. За 2025 год был принят комплекс мер, стимулирующих регионы к дополнительному инвестированию в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

