Захарова после «глупейших заявлений» Бербок посетовала на ее пост в ГА ООН

Tекст: Катерина Туманова

Захарова напомнила заявление Бербок о том, что «Гренландия также является территорией ЕС», о чем та ошибочно заявила в телеэфире. По словам Бербок, многие в США и не знали бы этого, если бы им не сказали. Но российский дипломат вмешалась и заявила, что экс-коллега из ФРГ не права.

«Гренландия не является частью ЕС», – написала она в Telegram-канале.

Захарова уточнила, что Дания – член Евросоюза, а жители Гренландии проголосовали на референдуме за выход из Европейских сообществ в 1982 году и данная территория перестала быть их частью в 1985 году.

«Если бы Бербок не делала глупейших заявлений, то многие американцы и не знали бы, что в ЕС просто катастрофический кризис управленческих кадров. Господи, ей ведь ещё полгода председательствовать в Генеральной Ассамблее ООН», – посетовала Захарова.

Напомним, Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула невозможность оценить стоимость Гренландии, акцентировав внимание на суверенитете и воле ее жителей. Белый дом разместил необычную валентинку с картой Гренландии в форме сердца и призывом определиться с отношениями.