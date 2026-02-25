  • Новость часаFigaro: Макрон выступит с речью об изменениях в системе ядерного сдерживания
    Украину наказали за удар по американским интересам в Новороссийске
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    25 февраля 2026, 19:28 • Новости дня

    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов

    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на заседании научного совета Российского военно-исторического общества призвал научное сообщество разобраться в достоверности слов писателя Сергея Довлатова о «четырех млн доносов» во времена массовых репрессий в СССР.

    Он напомнил знаменитую цитату Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?».

    Фадеев подчеркнул, что в обществе нет единой оценки сталинской эпохи, а цифра в четыре млн доносов часто используется в публичных дискуссиях, передает РБК. Он предложил ученым или подтвердить, или опровергнуть эти данные, поскольку, по его словам, «если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза».

    Глава СПЧ также отметил, что важно понять, кто именно писал доносы: были ли это миллионы простых граждан, специально обученные люди или сотрудники НКВД, действовавшие по приказу. По мнению Фадеева, вопрос о массовости доносов напрямую связан с восприятием вины и ответственности советских граждан за события Большого террора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о тренде на репрессии в 1930-х годах.

    25 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог характерных архитектурных образов и орнаментов по регионам и населенным пунктам.

    На заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, прошедшем в Национальном центре «Россия», ключевой темой стало формирование современной архитектурной идентичности страны, сообщает правительство Московской области.

    Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов в разрезе населённых пунктов. Такой документ, по её словам, станет «шпаргалкой» для застройщиков и поможет учитывать национальные и региональные особенности при проектировании.

    Кузьмина подчеркнула, что архитектура является «материализованной политикой, идеологией в камне» и отражает ценности и события своего времени. Она также предложила привлечь к созданию каталога профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей из разных субъектов и муниципалитетов.

    Инициативу Кузьминой поддержал представитель управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что создание такой базы знаний станет ценным методическим ресурсом для всех участников строительной отрасли и предложил разрабатывать подобные каталоги по разным направлениям.

    В ходе заседания были озвучены предложения по созданию рабочих групп, которые займутся вопросами идентичности в массовом жилищном строительстве, бюджетных объектах и комплексном развитии территорий. Как сообщила директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства региона Мария Синичич, важно интегрировать архитектурно-визуальный код в процедуры мастер-планирования и проектирования, а также проводить профессиональные конкурсы для поиска уникальных решений.

    По итогам встречи рабочие группы начнут работу над разработкой национального архитектурного кода России, а высказанные предложения будут учтены при формировании дальнейшей стратегии. Экспертный совет по архитектуре при Национальном центре «Россия» продолжит работу в качестве консультативного органа по вопросам формирования культурного и архитектурного кода страны.

    25 февраля 2026, 04:12 • Новости дня
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН по Украине российский постпред при организации Василий Небензя начал речь с истории своей фамилии, которая оказалась украинской, как и его предки, но выводы, которые он сделал из этого не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    «Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», – произнес Небензя.

    С такой интерпретацией не согласилась Беца и вступила в спор. Она заявила, что Небензя – «не украинец», как и русские с украинцами не представляют собой один народ. В ее представлении, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом, уточняет Ura.ru.


    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    25 февраля 2026, 14:20 • Новости дня
    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России

    Мишустин перечислил сбережение народа и рост экономики среди приоритетов

    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    «Только сообща мы сможем решить задачи по развитию страны», – подчеркнул он, передает ТАСС. Мишустин отметил, что необходимо сплотиться и сохранять единство для выполнения всех планов.

    Первой задачей премьер назвал сбережение и приумножение народа, а также повышение благополучия семей через совершенствование мер поддержки и распространение лучших региональных практик. Второй задачей стало создание платформы для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых, что предполагает создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и расширение выпуска отечественных товаров.

    Третья задача – изменение структуры внешней торговли с акцентом на экспорт высокотехнологичной продукции и запуск востребованных инвестпроектов. Четвертая – формирование прозрачной и конкурентной деловой среды для появления новых возможностей у предпринимателей. Пятая задача связана с повышением производительности труда за счет внедрения новых технологий и цифровых решений. Шестая задача – постоянное технологическое обновление, создание условий для развития и внедрения инноваций.

    Мишустин подчеркнул, что технологические преобразования становятся главным драйвером улучшения качества жизни населения и развития государства.

    Ранее Мишустин сообщил, что правительство сконцентрировано на приоритетах президента.

    Он заявил о включении России в лидеры по цифровизации гостехнологий.

    Мишустин отметил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции, тарифные войны и другие внешние вызовы.

    25 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Мантурову присвоили звание Героя России
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Денис Мантуров, занимающий пост первого вице-премьера, получил звание Героя России, сообщили в Росгвардии.

    Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства после расширенного заседания коллегии, которое прошло 25 февраля.

    Глава Росгвардии Виктор Золотов от лица всего коллектива ведомства поздравил Мантурова с днем рождения и вручением высшей государственной награды.

    «Герой России генерал армии Виктор Золотов поблагодарил собравшихся за участие в заседании и, прежде чем перейти к повестке, от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России», – сказано в сообщении.

    Ранее Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу.

    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Тема экспроприации активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    МИД Германии: Тема экспроприации активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    25 февраля 2026, 03:26 • Новости дня
    Задержанный в Латвии кореевед Ланьков рассказал о планах после депортации

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский историк Андрей Ланьков рассказал о планах продолжить лекции в Европе после депортации из Латвии в Эстонию после того, как его задержали в Риге в лекционной аудитории вечером 24 февраля.

    По словам очевидцев, представители муниципальной полиции увели ученого с места проведения мероприятия и передали иммиграционной службе Латвии. Ланьков подтвердил, что его задержали «перед лекцией», передает РИА «Новости».

    Историк сообщил, что ситуация «почти что разрешилась», и его депортируют в Эстонию. При этом он подчеркнул, что намерен продолжить свою лекционную поездку по европейским странам. На вопрос о дальнейших планах Ланьков ответил: «Да, планирую».

    Согласно информации из Telegram-канала Ланькова, 25 февраля ожидается его выступление в Таллине, далее лекции запланированы в Люксембурге, Лиссабоне и Дублине.

    При этом в беседе с РБК ученый добавил, что был задержан в Риге по решению главы латвийского МИД Байбы Браже, так как власти страны внесли его в «черный список»

    «Решение министра иностранных дел», – сказал он.

    Андрей Ланьков занимает должность профессора в Университете Кукмин в Сеуле и считается одним из ведущих экспертов по КНДР.

    Вечером 24 февраля стало известно, что полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года польские спецслужбы  задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины. Там его обвиняют в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Во вторник, 24 февраля, польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина.

    25 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что бюрократические препоны не должны мешать появлению новых медицинских технологий.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важно ускорить внедрение таких разработок, как лекарственные препараты, ткани, сосуды и даже отдельные органы человека, передает ТАСС.

    «Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», – заявил Путин. Он также добавил, что, хотя до создания «живого сердца» на данный момент не дошли, движение в этом направлении уже идет.

    Ранее Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин.

    Российский лидер также назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    25 февраля 2026, 16:21 • Новости дня
    Крыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области
    Крыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крыша одной из больниц в городе Фурманов Ивановской области обрушилась, предварительно, из-за большого количества снега.

    По данным местной дежурно-диспетчерской службы, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, передает РИА «Новости».

    «Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет», – сказала собеседница агентства. На вопрос, связан ли инцидент с обильными осадками, она уточнила, что, по предварительным данным, причиной стало именно скопление снега на крыше.

    На прошлой неделе кровля склада дважды рухнула от снега в Подмосковье.

    В Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    25 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    25 февраля 2026, 00:12 • Новости дня
    Шохин указал на автокомпании из ЕС, которые не смогут вернуться на рынок России

    Шохин указал на автокомпании, которым не удастся вернуться на рынок России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское правительство не позволит вернуться на российский рынок автокомпаниям, которые поддерживали Киев, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но тем не менее о них много говорится: тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство по определению не пустят», –  цитирует его ТАСС со ссылкой н «Известия».

    Несмотря на отсутствие регламента возвращения компания в текущем моменте, законодатели при необходимости оформят их в нормативные требования, преодолеть которые даже с помощью юридического «окна» вроде опции обратного выкупа активов, будет непросто, отмечено в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что в окружении Трампа Россию считают Эльдорадо для бизнеса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские компании заинтересованы в возвращении на российский рынок. Мантуров заявил о необходимости защиты рынка при возвращении иностранных компаний.

    24 февраля 2026, 22:30 • Новости дня
    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС РФ

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский летчик из салона автомобиля, скорее всего видеорегистратором, запечатлел путь домой, в город Гостомель в Киевской области, на одном из КПП к нему подошел постовой, которого он принял за солдата ВСУ, но это было не так.

    «Одно из немногих забавных видео первых дней начала СВО. Украинский летчик из Гостомеля по пути домой встретил российских десантников, уже занявших город, но не понял этого и общается с ними, как с украинскими солдатами», – сказано в описании к видео, представленном в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    К машине подходит постовой с белой нашивкой на рукаве, о чем-то говорит по рации.

    «Здорова, мужики, у меня сын в этом доме, я летчик. Что там у вас, ребята? Возле домов там кто-то есть из наших? Я понял, давайте», – обращается на чистом русском языке украинский летчик.

    Патрульный позволяет проезжать и добавляет «вас там встретят».

    «Осознание ситуации приходит уже после того, как ему объясняют правила поведения и пропускают дальше», – пояснили в подписи к видео.

    Спустя мгновение видео наполняется отборной руганью и обзываниями россиян по национальному признаку.

    «Российские войска в Гостомеле. Гостомель взяли! А я думал, это наши», – далее следует непереводимая игра слов с национальным колоритом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец ВС России два месяца провел в укрытии в тылу ВСУ. Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса остается основной задачей спецоперации.

    24 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    Бывшая жена певца Кунгурова усомнилась в основной версии его гибели

    СК возбудил дело о гибели певца Кунгурова после подозрений родственников

    Бывшая жена певца Кунгурова усомнилась в основной версии его гибели
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Обстоятельства смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова вызвали сомнения у его бывшей жены и отца, которые требуют расследования обстоятельств его смерти и настаивает на возбуждении уголовного дела, в СК России уже отреагировали.

    Тело Евгения Кунгурова было обнаружено у жилого дома в центре Москвы 8 апреля 2024 года. По предварительным данным, артист покончил с собой. Однако бывшая супруга Наталья Троицкая не согласна с этой версией, передает РИА «Новости».

    В эфире программы «Пусть говорят» она заявила: «У меня есть, скажем так, совокупность причин, по которой мне сложно поверить именно в версию с самоубийством, это совсем не в его характере».

    Троицкая подчеркнула, что Кунгуров был человеком, который всегда заботился о своих близких и не мог бы оставить семью без поддержки. Она отметила, что несмотря на возможные депрессии, артист всегда обращался за помощью к специалистам и следил за своим здоровьем. Кунгуров был верующим и это помогало ему справляться с трудностями.

    Отец артиста Виктор Кунгуров также высказал сомнения в самоубийстве сына, заявив, что считает произошедшее убийством и настаивает на публичном расследовании. Он потребовал привлечь внимание к обстоятельствам гибели артиста.

    В Следственном комитете России уже отреагировали на запрос родственников погибшего певца. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти российского артиста в 2024 году в столице.

    «Семья певца считает, что его смерть носит криминальный характер. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2024 году тело оперного певца Евгения Кунгурова нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Источник в правоохранительных органах отмечал, что, согласно предварительной информации, артист покончил с собой. Певец Филаретов рассказал о последней встрече с Кунгуровым.

    25 февраля 2026, 07:20 • Новости дня
    Эксперт сообщил о применении ВСУ мин с волновым эффектом Доплера

    Tекст: Катерина Туманова

    Эффект Доплера – это изменение частоты и длины волн (звуковых, световых, электромагнитных), которые воспринимаются из-за движения их источника или наблюдателя, такие мины с радиовзрывателями, реагирующими на изменение радиофона при движении объектов в зоне СВО стали устанавливать боевики ВСУ.

    Украинские военные начали активно использовать мины с радиовзрывателями, обладающими эффектом Доплера, рассказал РИА «Новости» заместитель генерального директора компании-производителя дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

    По его словам, такие мины оснащаются датчиками, излучающими радиосигнал, и реагируют они на изменение радиофона, которое происходит при появлении и передвижении любого объекта.

    «Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», – рассказал Садовник.

    Он отметил, что методы обнаружения и нейтрализации подобных мин схожи с методами, применяемыми для поиска беспилотных летательных аппаратов, поскольку детекция строится на анализе радиосигнала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов. Власти ДНР узнали, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами.


