Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов

Tекст: Валерия Городецкая

Он напомнил знаменитую цитату Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?».

Фадеев подчеркнул, что в обществе нет единой оценки сталинской эпохи, а цифра в четыре млн доносов часто используется в публичных дискуссиях, передает РБК. Он предложил ученым или подтвердить, или опровергнуть эти данные, поскольку, по его словам, «если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза».

Глава СПЧ также отметил, что важно понять, кто именно писал доносы: были ли это миллионы простых граждан, специально обученные люди или сотрудники НКВД, действовавшие по приказу. По мнению Фадеева, вопрос о массовости доносов напрямую связан с восприятием вины и ответственности советских граждан за события Большого террора.

