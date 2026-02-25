Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин предложил создать в российских регионах широкую сеть центров инженерных разработок в области биоэкономики. Выступая на Форуме будущих технологий, Путин отметил, что эти центры должны работать на базе университетов и научных институтов, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что центры инженерных разработок призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству. «Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики», – заявил президент.

Путин также сообщил, что новые центры обеспечат доступ к современной приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний по всей стране. Он отдельно отметил, что такие центры должны стать полноправными участниками национального проекта по биоэкономике.

Ранее на форуме Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека. Он отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Президент России также подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.



