Путин поручил подготовить Стратегию формирования биоэкономики

Путин поручил создать меры защиты рынка биотехнологий России

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. В числе задач – выработка сценариев применения новых биотехнологических разработок в различных секторах экономики и социальной сфере, чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность российских компаний, сообщает ТАСС.

Путин обратился к кабинету министров с просьбой ускорить работу над долгосрочной стратегией развития биоэкономики России до середины XXI века. Президент подчеркнул, что этой стратегии предстоит стать национальным планом и основой для обновления программных документов, определяющих ключевые задачи страны.

Президент заявил: «Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей».

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству разработать эффективные меры для развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий.

«Чтобы отечественные биокомпании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы», – подчеркнул президент.

