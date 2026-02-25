  • Новость часаFigaro: Макрон выступит с речью об изменениях в системе ядерного сдерживания
    Украину наказали за удар по американским интересам в Новороссийске
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    25 февраля 2026, 19:40 • Новости дня

    МИД: НАТО формирует вокруг Евразии фронт против России и Китая

    Замглавы МИД Любинский: НАТО выстраивает вокруг Евразии фронт против России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны НАТО и ЕС наращивают политическое и военное присутствие в Евразии, формируя интегрированный фронт против России и Китая, особенно на Южном Кавказе и в Азии, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

    Североатлантический альянс и Евросоюз формируют вокруг Евразии единый фронт, направленный против России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. По его словам, НАТО, ЕС и ОБСЕ активно внедряются на Южный Кавказ, а также в Центральную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

    Любинский подчеркнул, что «отчетливо видно стремление выстроить вокруг Евразии интегрированный фронт, ориентированный против России и против Китая и управлять самым богатым и населенным континентом из евроатлантического центра, не создавая равноправной общеконтинентальной архитектуры». Он отметил, что подобная политика Запада препятствует формированию справедливых и равноправных международных отношений.

    Заявления прозвучали в ходе российско-белорусского брифинга в Женеве, где обсуждалась подготовка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом полностью отсутствует.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США не рассматривают страну как будущего члена НАТО ни при текущем, ни при прошлом руководстве.

    23 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Этим заявлением глава киевского режима отреагировал на новости о размещении комплекса на территории Белоруссии.

    В декабре «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    23 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России

    Каллас в «список уступок» от России потребовала полный вывод войск

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, среди которых выделяется «полный вывод войск» со всех якобы оккупированных территорий.

    Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявила, что передала странам ЕС документ со «списком уступок», которых Евросоюз требует от России, передает ТАСС.

    По словам Каллас, на первом месте среди этих требований стоит вывод российских войск с территорий, которые, по ее словам, Россия «оккупировала», включая Молдавию и Грузию.

    Обязательства по выводу российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Эти договоренности были частью соглашения, по которому Россия согласилась на определенные уступки в обмен на ратификацию странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающего ограничения на перемещение российских войск по собственной территории.

    Однако уже в 2001 году страны НАТО приостановили процесс ратификации договора и не реализовали его полностью. Россия долгое время выполняла свои обязательства, завершив вывод баз из Грузии к началу 2008 года. Через полгода после этого Грузия при поддержке НАТО напала на Южную Осетию, что привело к военной операции России и признанию независимости Южной Осетии и Абхазии.

    Ранее Кая Каллас призвала министров Евросоюза требовать сокращения армии России.

    Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включая сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    24 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем членстве Украины в ЕС.

    Захарова обратила внимание на высказывание главы ЕК, которая заявила, что Украина «уже находится на пути к членству» в Европейский союз и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в проведении реформ.

    «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», – указала дипломат в своем Telegram-канале.

    По мнению председателя ЕК, киевские власти демонстрируют чрезвычайный прогресс в вопросе проведения реформ.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен отказывалась назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    23 февраля 2026, 13:30 • Новости дня
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран ЕС обсуждать вопрос о сокращении российской армии.

    Каллас заявила, что «если обсуждаются ограничения в отношении армии Украины, то аналогичные ограничения должны касаться и России», передает ТАСС. На вопрос украинских журналистов о том, какой численности должна быть российская армия, Каллас ответила, что не может дать конкретных цифр, отметив, что этот вопрос «не к ней».

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз должен сформулировать единые требования к России в ходе переговоров по Украине. «Мы должны также требовать уступок на переговорах со стороны России», – сказала она. По ее мнению, важно не столько, кто ведет переговоры с Россией, сколько то, какие требования будет выдвигать ЕС. Она считает, что Европа должна требовать от Москвы максимум, чтобы получить хоть какие-то уступки.

    Кроме того, Каллас сообщила, что министры обсудят 20-й пакет антироссийских санкций, однако не ожидает серьезного прогресса в этом вопросе. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, но, по словам Каллас, Брюссель пока не смог согласовать этот пакет поддержки.

    Напомним, Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    В ноябре она заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    23 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта могут отказаться от поездки в Киев, пишет Politico.

    Основная причина – неспособность Евросоюза согласовать новый, двадцатый пакет санкций против России, а также задержка с утверждением финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, пишет Politico, передает «Российская газета».

    Как сообщает издание, изначально фон дер Ляйен и Кошта собирались приехать на Украину с конкретными «подарками», включая пакет рестрикций и обещание кредита. «Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», – говорится в материале.

    Европейские дипломаты отмечают, что главы МИД стран ЕС вряд ли смогут согласовать новые санкции на ближайшей встрече в понедельник. При этом, несмотря на оптимизм главы европейской дипломатии Каи Каллас, в Брюсселе признают, что одобрение мер, скорее всего, произойдет позже, уже после намеченной поездки высокопоставленных представителей ЕС.

    Ранее Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    До этого она заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.

    24 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Государства так называемой коалиции желающих заявили о готовности направить войска на Украину в рамках многоуровневых гарантий безопасности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам встречи лидеров указано, что коалиция подтвердила намерение отправить свои силы на Украину. В документе говорится о планах по формированию многонациональных сил при поддержке США, что станет частью обеспечения так называемых многоуровневых гарантий безопасности для Киева, передает RT.

    На встрече лидеры приветствовали усилия Вашингтона, направленные на продвижение мирных переговоров, и подчеркнули важность участия в этом процессе всех заинтересованных сторон.

    Лидеры призвали Россию согласиться на полное и безусловное прекращение огня и заявили о намерении предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности, включая поддержку многонациональных сил для Украины, что обсуждалось на встрече в Париже в январе 2026 года.

    Также представители государств коалиции подтвердили свою приверженность ужесточению экономического давления на Россию, в том числе через введение новых санкций.

    Ранее Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск НАТО на Украину после заключения мира.

    Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военных на Украину после завершения боевых действий.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    23 февраля 2026, 10:30 • Новости дня
    Генерал заявил о возможности провокации Запада на границе России

    Генерал Липовой: Запад может сымитировать нападение России на границе с НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны могут спровоцировать конфликт с Россией, переодев своих военных в российскую форму и организовав провокацию на границе России и НАТО, заявил председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой.

    По словам Липового, война может начаться лишь в случае масштабной провокации против России на границе с НАТО, передает ТАСС.

    Он отметил, что в районе Калининграда уже замечались учения на полигонах в странах Прибалтики, где подразделения были экипированы в российскую военную форму и использовали российскую технику, имитируя наступательные действия, напоминающие провокации.

    Генерал-майор подчеркнул, что российская разведка располагает абсолютно точной информацией о разработке западными странами подобных сценариев.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал провокации вокруг Калининграда самоубийством для инициаторов.

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    23 февраля 2026, 19:19 • Новости дня
    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов

    Каллас сообщила о сокращении диппредставительства России при ЕС до 40 дипломатов

    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Штат российского дипломатического представительства при Европейском союзе будет ограничен 40 сотрудниками, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Решение о сокращении штата российского дипломатического представительства при Европейском союзе до 40 человек было объявлено главой дипломатии ЕС Кайей Каллас, передает РИА «Новости».

    По ее словам, данное ограничение касается именно количества дипломатов, официально аккредитованных при ЕС.

    Она отметила, что ЕК работает с Венгрией и Словакией для разблокирования 20-го пакета санкций против России. Каллас уточнила, что взаимодействие с коллегами ведется на разных уровнях, чтобы ускорить принятие новых санкционных мер.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Обсуждение 20 пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против чего выступают Греция и Мальта.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    23 февраля 2026, 17:23 • Новости дня
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель, подобно руководству вермахта (вооруженные силы нацистской Германии), продолжает недооценивать военный потенциал России, заявил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

    В своей авторской статье шеф-редактор влиятельного еженедельного швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель сравнил современные оценки Евросоюза с заблуждением вермахта летом 1942 года, когда немецкое командование было уверено в победе над Россией, передает ТАСС.

    Кеппель подчеркнул, что в Брюсселе сохраняют надежду на ослабление России и победу Украины, несмотря на четыре года конфликта. По его словам, такие ожидания игнорируют реальные возможности российской армии и демонстрируют повторяющуюся ошибку недооценки России в военном отношении.

    Журналист напомнил, что уроки истории часто остаются невыученными, и задался вопросом, не повторяют ли нынешние европейские политики ошибку своих предшественников. Кеппель считает, что подобные заблуждения в конечном итоге могут дорого обойтись Евросоюзу.

    Ране президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. А генсек НАТО Марк Рютте и Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    В то же время представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.

    25 февраля 2026, 08:14 • Новости дня
    Европейская разведка увидела угрозу в храмах РПЦ

    Tекст: Вера Басилая

    В европейских странах усилились опасения по поводу российских объектов недвижимости рядом с военными базами, включая храмы Русской православной церкви, несмотря на отсутствие доказательств угрозы, сообщает Telegraph.

    По данным Telegraph, европейские спецслужбы выразили обеспокоенность наличием у России недвижимости вблизи важных военных и гражданских объектов, передает РИА «Новости».

    По информации издания, тревогу вызывают даже храмы Русской православной церкви, которые располагаются рядом с военными базами и радиолокационными станциями в Норвегии и Швеции.

    Обвинения в адрес России исходят в основном от Британии и скандинавских стран, однако никаких доказательств того, что эти объекты используются не по назначению, не приведено. Telegraph ссылается на неназванных чиновников европейской разведки, которые предполагают, что такие здания могут стать «троянскими конями», но подтверждений этой версии нет.

    Российские дипломаты неоднократно заявляли, что власти Финляндии и Норвегии используют надуманные предлоги для создания напряжённости в отношениях с Россией. Послы подчеркивали, что Британия ведёт антироссийскую кампанию, а Кремль отмечал, что обвинения в адрес Москвы стали на Западе устойчивой тенденцией. Российские власти также подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО и отвергали все подобные обвинения как голословные.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Тема экспроприации активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    МИД Германии: Тема экспроприации активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    23 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, на заседании совета глав МИД стран-участниц Евросоюза был раскрыт «шокирующий факт» сотрудничества украинской стороны с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что именно этот сговор привел к блокированию поставок российской нефти по «Дружбе». Министр отметил, что информация о достигнутой договоренности между Киевом и Брюсселем, ранее считавшаяся неподтвержденной, теперь окончательно доказана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    25 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева

    Уиткофф предложил использовать аналог пятой статьи НАТО как гарантию для Украины

    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    24 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти намерены передать Киеву беспилотники и боеприпасы в рамках займа на 90 млрд евро, включив их в первый пакет помощи, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции «коалиции желающих» в Киеве.

    Евросоюз собирается обеспечить Киев новыми дронами и боеприпасами до Пасхи, передают «Вести». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции «коалиции желающих», прошедшей в Киеве.

    Она отметила, что кредит в размере 90 млрд евро предназначен для удовлетворения самых неотложных оборонных потребностей Украины.

    По словам фон дер Ляйен, Брюссель намерен оказать помощь Киеву в полном объеме, независимо от выбранного формата. Основной задачей первого пакета помощи станет поставка беспилотников и боеприпасов. «Наша цель – выполнить его до Пасхи», – заявила глава Еврокомиссии.

    Газета New York Times писала, что Европа приостановила финансовую поддержку Киеву в критический для него момент.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

