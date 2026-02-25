  • Новость часаПутин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    25 февраля 2026, 18:40 • Новости дня

    Victoria’s Secret зарегистрировала бренд в России

    Victoria’s Secret зарегистрировала в России товарный знак по двум классам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский бренд Victoria’s Secret завершил процедуру регистрации товарного знака в России, он продает нижнее белье, джинсы, платья и средства гигиены.

    Компания Victoria’s Secret, ранее приостановившая деятельность в России, зарегистрировала свой товарный знак в стране. Корреспондент агентства  ТАСС сообщил, что заявка на регистрацию была подана в Роспатент 25 марта 2025 года из США.

    Согласно данным из базы ведомства, товарный знак Victoria’s Secret зарегистрирован по двум классам международной классификации товаров и услуг – № 3 и № 25. Классы включают в себя средства личной гигиены, одежду для сна, джинсы, платья, а также мужское и женское нижнее белье.

    Срок действия исключительного права на товарный знак в России установлен до 25 марта 2035 года. Это означает, что бренд сможет официально использовать и защищать свои обозначения на российском рынке в течение 10 лет с момента регистрации.

    Напомним, что в марте 2022 года компания временно приостановила работу в России, однако оформление товарного знака может свидетельствовать о сохранении интереса к российскому рынку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret по двум классам. До этого японский бренд Uniqlo подал в Роспатент сразу 11 новых заявок на товарные знаки.

    А глава Роспатента Юрий Зубов отметил усиление активности зарубежных и российских компаний в области регистрации интеллектуальной собственности.


    23 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США

    Американист Дудаков: За захватом Эль Менчо последует межклановая грызня в Мексике

    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты давно требуют от Мексики активной борьбы с наркокартелями. На этом фоне президент страны попыталась показать Дональду Трампу, что Мехико способен самостоятельно противостоять группировкам, а введение американской армии не требуется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Мексике разгорелись беспорядки после захвата наркобарона, известного как Эль Менчо.

    «Вялотекущая война между наркокартелями и правительством в Мексике длится уже много лет. Сейчас же мы наблюдаем эскалацию этого противостояния. И на то есть несколько причин», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Первая причина – это давление США. Вашингтон требует от нынешних властей Мексики более активной войны с картелями. Напомню, не так давно американцы арестовывали наркобарона, известного как Эль Чапо, а также пытались бороться с другими лидерами незаконных формирований», – продолжил спикер.

    «Теперь же мексиканская армия провела самостоятельную операцию, в рамках которой уничтожила предводителя одного из влиятельнейших картелей страны. И да, Штаты сейчас активно поздравляют Мехико, однако на деле нельзя говорить о распаде группировки», – замечает аналитик.

    За ликвидацией последует обострение «межклановой грызни» между картелями, а также между группировками и федеральной армией и полицией. «Тут надо понимать, что на стороне баронов десятки, если не сотни тысяч бойцов с достаточно неплохим вооружением. Поэтому противостоять центру они могут довольно долго», – считает эксперт.

    На этом фоне возникает вопрос: какой будет реакция американцев. «Конфронтация будет происходить в приграничных с США штатах Мексики. И как мы знаем, Дональд Трамп неоднократно угрожал перейти к военной операции против картелей на севере страны. Так что велик риск того, что противостояние превратится в вялотекущую партизанскую войну, когда мексиканские наркоторговцы будут дронами бить по американским военным», – рассуждает американист.

    Он также обратил внимание на то, что власти Мексики крайне негативно относятся к перспективе введения американских войск на территорию страны.

    «Также нынешнюю операцию мексиканских властей я бы рассматривал как попытку местного президента Клаудии Шейнбаум показать Трампу, что страна способна противостоять наркокартелям и без участия Вашингтона. Не факт, что тактика сработает. Тем более что взаимоотношения стран сейчас проживают довольно натянутый период», – заключил Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что ликвидация наркобарона, главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, является «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира.

    «Хорошие парни сильнее плохих парней. Хороших больше, чем плохих. Поздравления силам правопорядка великой мексиканской нации», – написал он в своих соцсетях. Он также указал на «большую печаль и обеспокоенность» на фоне беспорядков, вспыхнувших в стране.

    Напомним, в пяти штатах Мексики начались поджоги автомобилей и блокирование дорог на фоне слухов о ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско». Российским гражданам посоветовали временно отказаться от поездок в штат Халиско из-за массовых беспорядков.

    Тем временем The Wall Street Journal пишет, что у CJNG существовал план реагирования на нарушение так называемых красных линий, к которым относится гибель руководителя Эль Менчо. Исследователь Совета по международным отношениям Уилл Фриман заявил: «Они дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан».

    WSJ отмечает, что картель CJNG функционировал в бедных районах Мексики как альтернативное правительство, раздавая еду и медикаменты в регионах, где центральные власти практически не контролируют ситуацию. Группировка применяет подобные меры для поддержания влияния и лояльности населения.

    25 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт Анпилогов: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина фактически подставила Госдеп. Теперь США предстоит либо опровергнуть сообщения об отправке Украине ноты из-за удара по порту Новороссийска, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, о требовании Вашингтона к Киеву воздержаться от атак, сообщила посол Украины Ольга Стефанишина.

    «Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

    Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

    По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море. 

    «Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей».

    Эксперт подчеркнул, что Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. «Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

    Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

    «Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – заключил Анпилогов.

    Ранее Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

    Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

    По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

    Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

    В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    22 февраля 2026, 21:00 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»

    Эксперт Юшков: «Закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса

    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Получить долю в «Северном потоке – ­­­­­­­­­­­­­­­2» было бы выгодно некоторым американским бизнесменам. Но не факт, что их лоббистских возможностей хватит для снятия части санкций с газопровода, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее СМИ сообщили, что «Северный поток» стал предметом закулисной дипломатии России и США.

    «США хотят расчистить европейский рынок для своего газа, но в честной конкуренции с Россией они проигрывают. Поэтому Вашингтон использует политические инструменты, чтобы выдавить нашу страну», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, с точки зрения национальных интересов США российский газ на европейском рынке не нужен. «Можно по-разному оценивать роль американской стороны во взрывах на «Северных потоках», но, на мой взгляд, она безусловна – в статусе заказчика или поддерживающей стороны», – указал эксперт.

    К тому же, в Штатах строятся новые заводы по сжижению газа, и им требуются рынки сбыта. «В 2016 году американские производители начали экспортировать свой СПГ, но до 2022 года им не удавалось «подвинуть» Россию в Европе. В итоге Вашингтон задействовал политические инструменты, чтобы отнять у российской стороны часть европейского рынка. С тех пор тактика и цели США не изменились», – напомнил спикер.

    При этом, как ни парадоксально, отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе. По мнению Юшкова, получить долю в «Северном потоке – 2» было бы выгодно именно им, а не США как государству. «В нем «Газпрому» принадлежат 100% акций, то есть у представителей Москвы и Вашингтона в той или иной форме есть предмет для потенциальной сделки», – пояснил он.

    Тем более что техническая возможность для поставок сохранилась. «После взрывов уцелела одна нитка «Северного потока – 2». Физически по ней можно хоть завтра начать прокачивать 27,5 млрд куб. м газа в год. Для сравнения: по «Турецкому потоку» в Европу в прошлом году было поставлено 18,1 млрд куб. м», – отметил эксперт.

    С «Северным потоком» ситуация сложнее. «Там доли распределены между «Газпромом» и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, чтобы восстановить прокачку по нему, нужны крупные инвестиции. Сейчас обе трубы взорваны и заполнены морской водой», – продолжил аналитик.

    Однако проблемы с запуском газопроводов есть не только технические, но и юридические. «Для начала поставок нужно пролоббировать снятие американских и европейских санкций с оператора проекта. Кроме того, «Северный поток – 2» так и не получил разрешение на ввод в эксплуатацию от регулятора Германии и не завершил процесс сертификации», – напомнил спикер.

    Существуют и юридические риски. «Непонятна ситуация с точки зрения права собственности на газ. Ранее клиенты в Европе подавали иски из-за отсутствия поставок нужных объемов. Несмотря на доводы «Газпрома» о форс-мажоре, арбитражные суды не всегда вставали на его сторону. Поэтому поставляемый в Европу газ может быть попросту арестован в счет погашения штрафов», – предупредил он.

    Таким образом, любой потенциальный инвестор столкнется с серьезными рисками. «Новый инвестор должен будет вложить деньги в газопроводы без каких-либо гарантий, что они заработают. Здесь есть большие риски и для «Газпрома». Компания может передать право собственности на «Северные потоки». Но через два года власть в США может смениться, и против России снова введут санкции. Тогда сделка потеряет смысл», – отметил собеседник.

    Исходя из этого, эксперт скептически оценивает перспективы переговоров. «Думаю, сообщения о закулисных контактах России и США продиктованы интересом отдельных американских бизнесменов, предлагающих свои посреднические услуги по снятию части санкций. При этом не уверен, что у них есть такая возможность», – заключил Юшков.

    Издание Le Monde diplomatique сообщило со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», что газопровод «Северный поток» является предметом закулисной дипломатии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Якобы переговоры проходят без привлечения международных институтов, общественного контроля и вне рамок многосторонних форумов. Согласно одного из обсуждаемых сценариев, «Северный поток» может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    Газета пишет, что приобрести газопровод хочет инвестор из Майами Стивен Линч, чтобы стать «самым богатым человеком, о котором никто никогда не слышал». Он считается специалистом по проблемным активам и ранее вел бизнес в России. Ему приписывают участие в разделении «Юкоса» и в сделке с одной из дочерних компаний «Сбера».

    В этом контексте упоминается также техасский банкир Джентри Бич, якобы близкий к Дональду Трампу-младшему. Сам бизнесмен публично отрицает интерес к трубопроводу, но, согласно расследованию издания, он с неким румынским деловым партнером ранее уже пытались приобрести «Северный поток». Интересантом сделки также называется американский гигант по управлению инвестициями Elliott Management.

    Йорг Сезанн, представитель Левой партии в Бундестаге по вопросам энергетической политики, считает подобные действия серьезной угрозой. В интервью газете Berliner Zeitung он заявил: «Такие попытки имеют место, и к ним следует относиться серьезно».

    «Недавно инвестор, тесно связанный с Трампом, через компанию Tanquid приобрел примерно пятую часть немецкой инфраструктуры резервуарных хранилищ. Мы призываем федеральное правительство пересмотреть и запретить подобные сделки в рамках процесса оценки инвестиций в критически важные объекты. Энергетические сети должны находиться в государственной собственности и управлении», – заявил он.

    Стоит отметить, что газ, импортируемый по «Северному потоку – 2», считается в ЕС российским и запрещен в соответствии с законодательными нормами Евросоюза, сообщает Еврокомиссия. При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы энергетической безопасности Европа может приостановить запрет на импорт энергоносителя из России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS, сообщил: «американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями». «На европейском континенте они «смотрят» на взорванные три года назад «Северные потоки», на украинскую газотранспортную систему и на «Турецкий поток», – отметил он.

    23 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Париж наказал посла США во Франции
    Париж наказал посла США во Франции
    @ John Minchillo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатический конфликт разгорелся после того, как американский посол отказался явиться на вызов в МИД Франции, сославшись на личные обстоятельства.

    Американский посол в Париже Чарльз Кушнер не явился по вызову во французский МИД, передает ТАСС. В ответ на это глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро распорядился ограничить для него прямые контакты с членами правительства республики, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

    Официальный представитель МИД Франции заявил: «Американский посол не явился [на вызов в МИД Франции]. В связи с этим явным непониманием элементарных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр [Барро] потребовал, чтобы он больше не имел прямого доступа к членам французского правительства».

    На набережной Орсе отметили, что посол Кушнер по-прежнему может выполнять свои обязанности, в том числе явиться в МИД для проведения дипломатических переговоров и устранения раздражителей в отношениях между Францией и США. Агентство AFP уточняет, что на вызов в министерство вместо самого посла пришел один из сотрудников посольства, сославшись на личные обстоятельства Кушнера. Сейчас дипломат «отсутствует в городе», и его обязанности исполняет временный поверенный.

    Ранее посольство США во Франции опубликовало заявление Госдепартамента с призывом расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка. После этого Жан-Ноэль Барро заявил о намерении вызвать посла Кушнера в МИД, подчеркнув, что этот инцидент является внутренним делом Франции и не должен использоваться в политических целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо Дональду Трампу с просьбой отменить американские санкции против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом и Международным уголовным судом.

    Власти Испании определили укрепление связей с Пекином как приоритет в новой трехлетней внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона. В администрации президента США рассматривают возможность военного удара по Ирану 23 или 24 февраля.

    24 февраля 2026, 23:58 • Новости дня
    США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорится о приверженности «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», при этом за нее проголосовали 107 страна, против – 12 и 51 страна воздержалась, включая Соединенные Штаты.

    В принятой на Генассамблее ООН 24 февраля резолюции содержится призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

    «Американская делегация настаивала на отдельном голосовании по пунктам о территориальной целостности Украины и международном праве, однако их предложение было отклонено», – передает France24.

    Заместитель посла США Тэмми Брюс заявила: «Мы приветствуем призыв ООН к прекращению огня». Она также отметила, что «некоторые формулировки резолюции, вероятно, отвлекут внимание от дипломатических усилий», но не уточнила, какие именно.

    Украинские представители выразили разочарование позицией США. Замминистра иностранных дел Украины Мариана Бетса отметила, что Россия не проявляет готовности остановить спецоперацию, несмотря на международные усилия. Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Белый дом усилить давление на Москву и выразила надежду на принятие американским конгрессом законопроекта о тарифах и вторичных санкциях против государств, сотрудничающих с Россией.

    Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила, что Украине следует сосредоточиться на дипломатии для прекращения войны, «а не на инициировании очередного политизированного голосования».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Глава Евросовета призвал не допустить успеха России в переговорах. «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину. Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи.

    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    23 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Россия призвала США отказаться от ударов по мирным ядерным объектам Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский выступил с предупреждением о недопустимости военных ударов по мирным ядерным объектам Ирана и призвал к дипломатии.

    Россия обратилась к США и их союзникам с призывом отказаться от планов атаковать мирные ядерные объекты Ирана, передает ТАСС. Заместитель главы МИД Дмитрий Любинский заявил об этом на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

    «Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана», – подчеркнул Любинский в ходе своего выступления.

    Он также настоятельно рекомендовал Вашингтону предоставить твердые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации.

    Любинский добавил, что Россия готова оказать необходимую помощь для возобновления дипломатических усилий по иранской ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Россия договорились о поставке 500 установок «Верба» и 2 500 ракет «9М336» на сумму 500 млн евро.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что между США и Ираном пройдут переговоры.

    Новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии получения Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    25 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева

    Уиткофф предложил использовать аналог пятой статьи НАТО как гарантию для Украины

    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    23 февраля 2026, 13:20 • Новости дня
    Генерал Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине
    Генерал Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине
    @ Juergen Heinrich/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США намерены добиться от Киева заключения мирного соглашения до лета, чтобы ко Дню независимости 4 июля объявить о новых бизнес-сделках, связанных с окончанием конфликта на Украине, заявил экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

    По словам Ходжеса, между Россией и США уже достигнуты определенные договоренности по урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. «Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом», – сказал генерал в интервью украинскому «24 каналу».

    Он подчеркнул, что именно по этой причине Вашингтон настаивает на скорейшем согласовании сделки между Киевом и Москвой. Ходжес предположил, что это даст возможность Белому дому сделать громкие анонсы о будущих экономических проектах.

    Генерал также подверг критике команду президента Дональда Трампа за оказываемое давление на Киев. Он отметил, что подобные заявления – например, что «все готово на 95%, кроме самой важной части» – не способствуют продвижению переговоров, а лишь вредят процессу.

    На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Женеве вызвали дрожь в Киеве.

    24 февраля 2026, 03:34 • Новости дня
    Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях

    Пентагон подписал соглашение с xAI на использование Grok в военных целях

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI предоставит Пентагону доступ к искусственному интеллекту Grok для интеграции в секретные военные системы.

    Пентагон заключил соглашение с компанией Илона Маска xAI о внедрении искусственного интеллекта Grok в военные системы, передает Axios.

    По данным издания, ключевым условием сделки стало согласие на использование Grok для всех законных целей, включая разведку, разработку вооружений и проведение военных операций.

    Ранее единственной системой ИИ, доступной для таких задач, была Anthropic Claude, однако ее создатели отказались снимать ограничения на массовую слежку и применение автономного оружия.

    В публикации подчеркивается, что пока не ясно, удастся ли xAI полностью заменить Anthropic, а также сколько времени потребуется на этот процесс.

    Источники Axios отмечают, что параллельно Пентагон ведет переговоры с OpenAI и Google о возможном сотрудничестве в области искусственного интеллекта для нужд обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чат-бот Grok, разработанный Илоном Маском, оказался объектом расследования Еврокомиссии из-за функции генерации откровенных изображений на основе реальных фотографий.

    Мать одного из детей Маска, Эшли Сент-Клэр, подала иск к компании xAI в связи с распространением чат-ботом Grok интимных снимков с ее участием.

    В ответ xAI ввела дополнительные технические ограничения на использование Grok.

    24 февраля 2026, 00:52 • Новости дня
    США сообщили о проведении учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки объявило о начале учений с Канадой и Данией, которые продлятся до середины марта.

    Совместные учения ARCTIC EDGE 2026 стартовали в различных районах от Аляски до Гренландии, передает ТАСС. Мероприятия продлятся с 23 февраля по 13 марта 2026 года. В учениях принимают участие Дания, Канада, Национальная гвардия Аляски, а также межведомственные партнеры, включая ФБР и Береговую охрану США.

    Как отмечается в заявлении Северного командования ВС США, учения нацелены на повышение готовности, демонстрацию возможностей и улучшение взаимодействия между партнерами в арктическом регионе. В числе ключевых задач – отработка защиты от крылатых ракет, противодействие беспилотным летательным аппаратам, а также тренировка навыков выживания и перемещения в арктических условиях.

    «НОРАД и Северное командование ВС США проведут совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26) в различных районах от Аляски до Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года», – говорится в официальном сообщении.

    Участники учений также будут отрабатывать взаимодействие между различными ведомствами, что должно повысить эффективность совместных операций в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости усиленного внимания к безопасности арктических территорий в Норвегии, Швеции и Финляндии.

    Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри выразил недовольство решением премьера Гренландии не принимать американский плавучий госпиталь.

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что система здравоохранения Гренландии не нуждается во внешней помощи.

    Генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило подчеркнул важность соблюдения демилитаризации архипелага и призвал к сдержанности.

    24 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    Ушаков: Россия доведет до США данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия.

    Россия намерена передать США информацию о возможном стремлении Киева получить ядерное оружие от западных стран, передает РИА «Новости». Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

    «До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет. Мы специально об этом будем разговаривать», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, Россия уже начала обсуждать этот вопрос с США по различным каналам и рассчитывает, что предоставленная информация будет воспринята серьезно.

    Служба внешней разведки России заявила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Посольство Франции назвало сообщения о передаче Украине ядерного оружия ложью.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче ядерного оружия Киеву и назвал их повторением старых обвинений.

    В МИД России отметили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    23 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Bloomberg: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направятся в Женеву для участия в очередном раунде переговоров по иранской ядерной программе, сообщает The Bloomberg.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на этой неделе отправятся в Женеву. Они примут участие в новом раунде переговоров по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

    Между тем, в Киеве ожидают нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предположил, что встреча может пройти уже в конце этой недели.

    Ранее Владимир Зеленский допускал проведение переговоров в Швейцарии до конца февраля, а украинские СМИ уточняли, что речь может идти о 26-27 февраля. Предыдущий раунд с участием России, США и Украины состоялся 17-18 февраля, и российская сторона оценила его как тяжелый, но деловой.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что переговоры между США и Ираном пройдут в четверг.

    Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии поступления Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил о готовности Женевы вновь принять переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации.

    24 февраля 2026, 23:35 • Новости дня
    Американский Минфин расширил антироссийские санкции на физические и юрлица

    Американский Минфин расширил антироссийские санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский Минфин расширил антироссийские санкции на четырех физических лиц и три компании, о чем сказано в сообщении Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).

    Министерство финансов США ввело санкции против лиц, занимающихся кражей и продажей кибер-инструментов правительства США, а также против брокера и его партнеров, занимающихся разработкой уязвимостей и базирующихся в России, за кражу коммерческой тайны США в соответствии с законом О защите американской интеллектуальной собственности (PAIPA) и Ззконом О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), сказано на странице OFAC, где представлены новые подсанкционные лица и компании.

    Санкции введены в рамках закона и мер, связанных с кибердеятельностью. В список внесены граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев, связанный с Зеленюком.

    Подсанкционными компаниями стали «Матрица» и зарегистрированные в Дубае Advance Security Solutions и Special Technology Services.

    На сайте Госдепа указано, что под санкции попала компания Matrix LLC (также известная как Operation Zero), российский брокер кибер-инструментов, который позиционирует себя как реселлер кибер-эксплойтов для различных клиентов, включая правительство России.

    Также упоминается Сергей Зеленюк, гражданин России, директор и единственный владелец Operation Zero. Компания и Зеленюк, по данным Госдепа, являются иностранными лицами, которые сознательно участвовали в краже коммерческих секретов граждан США или извлекли из нее выгоду. Эта кража произошла 5 января 2023 года или позже и с высокой долей вероятности может привести к существенной угрозе.

    «В результате сегодняшних действий <...> все имущество и имущественные интересы лиц, включенных в санкционный список, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем лица, являющегося гражданином США, блокируются», – сказано в релизе госдепа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России. Во вторник Британия  расширила антироссийские санкции на 297 новых позиций. Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России.

    Крыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области