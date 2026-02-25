Варшава обвинила Минск по переправке мигрантов в Польшу по вырытым ХАМАС тоннелям

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Варшаве, Белоруссия якобы привлекла специалистов с Ближнего Востока «с высоким уровнем экспертизы» для проектирования и прокладки подземных маршрутов.
В 2025 году сотрудники пограничной службы Польши обнаружили четыре тоннеля под границей с Белоруссией. Как заявила представитель Подлясского подразделения погранохраны подполковник Катажина Зданович, современные средства наблюдения – включая тепловизоры и электронные системы контроля – позволяют выявлять попытки незаконного пересечения границы «даже под землей».
Один из крупнейших тоннелей был найден в середине декабря недалеко от населенного пункта Наревка на востоке Польши. По данным Варшавы, его высота составляла около 1,5 метра. Вход с белорусской стороны был скрыт в лесу. Протяженность подземного хода достигала примерно 50 метров на территории Белоруссии и еще 10 метров – на польской стороне.
Через этот тоннель прошли около 180 мигрантов, преимущественно выходцев из Афганистана и Пакистана. Большинство из них были задержаны после выхода на польскую территорию. Полиция также опубликовала кадры, на которых видны задержанные группы мигрантов.
Видеозаписи изнутри показывают узкий проход, укрепленный бетонными подпорками, предотвращающими обрушение. Военные эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что подобные технологии характерны для ближневосточных вооруженных группировок, имеющих опыт подземной войны.
В числе возможных участников называются структуры, связанные с ХАМАС в секторе Газа и Хезболла в Ливане, а также отдельные курдские формирования и боевики «Исламского государства*» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Американский военный историк Линетт Нусбахер заявила, что участие иранских прокси-групп «вполне правдоподобно», напомнив об активном строительстве тоннелей на юге Ливана после войны 2006 года.
Бывший офицер британской армии, специалист по фортификациям Роб Кэмпбелл также предположил, что к проектированию могли быть причастны палестинские радикальные организации. В то же время экс-полковник израильской разведки Сарит Зехави отметила, что подобными навыками обладают не только проиранские силы, но и другие группировки, включая курдские отряды в Сирии и ИГ.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на востоке страны.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ