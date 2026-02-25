  • Новость часаПутин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    МИД Германии: Тема экспроприации активов России для помощи Украине снята с повестки дня

    Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН по Украине российский постпред при организации Василий Небензя начал речь с истории своей фамилии, которая оказалась украинской, как и его предки, но выводы, которые он сделал из этого не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    «Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», – произнес Небензя.

    С такой интерпретацией не согласилась Беца и вступила в спор. Она заявила, что Небензя – «не украинец», как и русские с украинцами не представляют собой один народ. В ее представлении, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом, уточняет Ura.ru.


    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов

    Елизавета Шишкова

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог характерных архитектурных образов и орнаментов по регионам и населенным пунктам.

    На заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, прошедшем в Национальном центре «Россия», ключевой темой стало формирование современной архитектурной идентичности страны, сообщает правительство Московской области.

    Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов в разрезе населённых пунктов. Такой документ, по её словам, станет «шпаргалкой» для застройщиков и поможет учитывать национальные и региональные особенности при проектировании.

    Кузьмина подчеркнула, что архитектура является «материализованной политикой, идеологией в камне» и отражает ценности и события своего времени. Она также предложила привлечь к созданию каталога профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей из разных субъектов и муниципалитетов.

    Инициативу Кузьминой поддержал представитель управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что создание такой базы знаний станет ценным методическим ресурсом для всех участников строительной отрасли и предложил разрабатывать подобные каталоги по разным направлениям.

    В ходе заседания были озвучены предложения по созданию рабочих групп, которые займутся вопросами идентичности в массовом жилищном строительстве, бюджетных объектах и комплексном развитии территорий. Как сообщила директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства региона Мария Синичич, важно интегрировать архитектурно-визуальный код в процедуры мастер-планирования и проектирования, а также проводить профессиональные конкурсы для поиска уникальных решений.

    По итогам встречи рабочие группы начнут работу над разработкой национального архитектурного кода России, а высказанные предложения будут учтены при формировании дальнейшей стратегии. Экспертный совет по архитектуре при Национальном центре «Россия» продолжит работу в качестве консультативного органа по вопросам формирования культурного и архитектурного кода страны.

    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем членстве Украины в ЕС.

    Захарова обратила внимание на высказывание главы ЕК, которая заявила, что Украина «уже находится на пути к членству» в Европейский союз и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в проведении реформ.

    «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», – указала дипломат в своем Telegram-канале.

    По мнению председателя ЕК, киевские власти демонстрируют чрезвычайный прогресс в вопросе проведения реформ.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен отказывалась назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино

    Вера Басилая

    Прокуратура в Хайльбронне прекратила расследование против пенсионера, который назвал в соцсетях канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио, заявив, что критика главы правительства посредством прозвища допустима.

    Расследование в отношении пенсионера, назвавшего канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио в соцсетях, прекращено, передает РИА «Новости». В совместном пресс-релизе прокуратура и полиция Хайльбронна отметили, что подобное высказывание подпадает под критику власти и защищено свободой мнений, поэтому не является преступлением.

    Прокуратура подчеркнула, что ранее аналогичное дело уже было закрыто. Издание Heilbronner Stimme сообщало, что сравнение Мерца с Пиноккио звучало от сопредседателя «Зеленых» Франциски Брантнер и депутата АдГ Стефана Бранднера.

    В сентябре прошлого года власти ФРГ провели незаконные обыски у автора граффити, направленных против Мерца и его партии. Обыски были санкционированы судом, который возглавляла супруга Мерца, сообщала WDR.

    В 2024 году полиция обыскивала квартиру пенсионера, опубликовавшего мем с бывшим министром экономики Робертом Хабеком, где использовалась подпись Schwachkopf («идиот»). Мужчина был оштрафован за использование символики запрещенных организаций и разжигание ненависти.

    Ранее пенсионер из Хайльбронна оказался под следствием за комментарий, в котором он назвал канцлера Мерца Пиноккио.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года инициировал более 170 уголовных дел из-за оскорблений в интернете, используя для этого специализированное агентство.

    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала регулярно оформлял микрозаймы

    Валерия Городецкая

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала в Москве был постоянным клиентом микрофинансовых организаций с 2022 года.

    В материалах дела отмечается, что уроженец города Можги в Удмуртии регулярно оформлял или пытался оформить микрозаймы на суммы от трех до 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Некоторые заявки на микрозаймы были отклонены по причине низкого дохода подозреваемого.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    В СК сообщили, что мужчина, взорвавший себя, был 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга.

    Президент России Владимир Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале.

    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России

    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    «Только сообща мы сможем решить задачи по развитию страны», – подчеркнул он, передает ТАСС. Мишустин отметил, что необходимо сплотиться и сохранять единство для выполнения всех планов.

    Первой задачей премьер назвал сбережение и приумножение народа, а также повышение благополучия семей через совершенствование мер поддержки и распространение лучших региональных практик. Второй задачей стало создание платформы для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых, что предполагает создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и расширение выпуска отечественных товаров.

    Третья задача – изменение структуры внешней торговли с акцентом на экспорт высокотехнологичной продукции и запуск востребованных инвестпроектов. Четвертая – формирование прозрачной и конкурентной деловой среды для появления новых возможностей у предпринимателей. Пятая задача связана с повышением производительности труда за счет внедрения новых технологий и цифровых решений. Шестая задача – постоянное технологическое обновление, создание условий для развития и внедрения инноваций.

    Мишустин подчеркнул, что технологические преобразования становятся главным драйвером улучшения качества жизни населения и развития государства.

    Ранее Мишустин сообщил, что правительство сконцентрировано на приоритетах президента.

    Он заявил о включении России в лидеры по цифровизации гостехнологий.

    Мишустин отметил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции, тарифные войны и другие внешние вызовы.

    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    Вера Басилая

    Европейские власти намерены передать Киеву беспилотники и боеприпасы в рамках займа на 90 млрд евро, включив их в первый пакет помощи, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции «коалиции желающих» в Киеве.

    Евросоюз собирается обеспечить Киев новыми дронами и боеприпасами до Пасхи, передают «Вести». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции «коалиции желающих», прошедшей в Киеве.

    Она отметила, что кредит в размере 90 млрд евро предназначен для удовлетворения самых неотложных оборонных потребностей Украины.

    По словам фон дер Ляйен, Брюссель намерен оказать помощь Киеву в полном объеме, независимо от выбранного формата. Основной задачей первого пакета помощи станет поставка беспилотников и боеприпасов. «Наша цель – выполнить его до Пасхи», – заявила глава Еврокомиссии.

    Газета New York Times писала, что Европа приостановила финансовую поддержку Киеву в критический для него момент.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    Задержанный в Латвии кореевед Ланьков рассказал о планах после депортации

    Катерина Туманова

    Российский историк Андрей Ланьков рассказал о планах продолжить лекции в Европе после депортации из Латвии в Эстонию после того, как его задержали в Риге в лекционной аудитории вечером 24 февраля.

    По словам очевидцев, представители муниципальной полиции увели ученого с места проведения мероприятия и передали иммиграционной службе Латвии. Ланьков подтвердил, что его задержали «перед лекцией», передает РИА «Новости».

    Историк сообщил, что ситуация «почти что разрешилась», и его депортируют в Эстонию. При этом он подчеркнул, что намерен продолжить свою лекционную поездку по европейским странам. На вопрос о дальнейших планах Ланьков ответил: «Да, планирую».

    Согласно информации из Telegram-канала Ланькова, 25 февраля ожидается его выступление в Таллине, далее лекции запланированы в Люксембурге, Лиссабоне и Дублине.

    При этом в беседе с РБК ученый добавил, что был задержан в Риге по решению главы латвийского МИД Байбы Браже, так как власти страны внесли его в «черный список»

    «Решение министра иностранных дел», – сказал он.

    Андрей Ланьков занимает должность профессора в Университете Кукмин в Сеуле и считается одним из ведущих экспертов по КНДР.

    Вечером 24 февраля стало известно, что полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года польские спецслужбы  задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины. Там его обвиняют в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Во вторник, 24 февраля, польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина.

    Друг Трампа поставил под угрозу военный контракт Германии

    @ Gage Skidmore/ZUMA/Reuters

    Мария Иванова

    Многомиллиардный контракт ФРГ на поставку беспилотников оказался под вопросом из-за участия в стартапе Stark связанного с Дональдом Трампом американского миллиардера Питера Тиля.

    Берлин столкнулся с трудностями при согласовании контракта на военные беспилотники из-за связей ключевого инвестора с Дональдом Трампом, передает Politico.

    Депутаты опасаются, что миноритарная доля Питера Тиля в стартапе Stark может дать ему влияние на решения компании. Законодатели также указали на отсутствие прозрачности в ценообразовании и объемах поставок.

    Депутат от «Зеленых» Жанна Дилльшнайдер заявила: «Фактом является то, что Питер Тиль открыто отвергает нашу демократию». По ее словам, правительство не может объяснить степень влияния бизнесмена, что необходимо прояснить до начала закупок.

    Соглашение представляет собой семилетний рамочный договор с начальным заказом на 268,6 млн евро. При реализации всех опционов общая стоимость сделки может вырасти до 2,86 млрд евро. Речь идет о серийном производстве барражирующих боеприпасов, востребованных в ходе конфликта на Украине.

    Министр обороны Борис Писториус отверг опасения, отметив, что доля Тиля составляет от трех до 4,5%. Глава ведомства подчеркнул, что американский предприниматель не является ключевым акционером –и это не должно препятствовать подписанию контракта.

    Бюджетный комитет должен рассмотреть сделку в среду, так как по закону контракты свыше 25 млн евро требуют одобрения парламента. Ожидается, что документ утвердят с условием усиления контроля за расходами и механизмами активации дополнительных заказов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Германии собирается приобрести боевые дроны у стартапов Helsing и Stark Industries на сумму 536 млн евро. Оборонные компании получат заказы на поставку барражирующих боеприпасов для немецкой бригады в Литве.

    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    Крыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области
    Валерия Городецкая

    Крыша одной из больниц в городе Фурманов Ивановской области обрушилась, предварительно, из-за большого количества снега.

    По данным местной дежурно-диспетчерской службы, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, передает РИА «Новости».

    «Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет», – сказала собеседница агентства. На вопрос, связан ли инцидент с обильными осадками, она уточнила, что, по предварительным данным, причиной стало именно скопление снега на крыше.

    На прошлой неделе кровля склада дважды рухнула от снега в Подмосковье.

    В Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украина получает от Евросоюза больше денег, чем способна заработать ее экономика, и назвал конфликт бизнес-моделью страны.

    Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

    «Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

    Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

    Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.

    Над Крымом и Курской областью уничтожены девять БПЛА

    Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили девять беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым и Курскую область, сообщили в Минобороны.

    По информации из канала ведомства в мессенджере Max, в период с 14.00 до 20.00 мск восемь БПЛА были уничтожены в небе над Крымом, еще один – над Курской областью.

    Напомним, в ночь на вторник над Россией уничтожили 79 украинских БПЛА.

    Ранее ФСБ уничтожила семь неразорвавшихся украинских БПЛА в Волгоградской области.

    Шохин указал на автокомпании из ЕС, которые не смогут вернуться на рынок России

    Катерина Туманова

    Российское правительство не позволит вернуться на российский рынок автокомпаниям, которые поддерживали Киев, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но тем не менее о них много говорится: тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство по определению не пустят», –  цитирует его ТАСС со ссылкой н «Известия».

    Несмотря на отсутствие регламента возвращения компания в текущем моменте, законодатели при необходимости оформят их в нормативные требования, преодолеть которые даже с помощью юридического «окна» вроде опции обратного выкупа активов, будет непросто, отмечено в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что в окружении Трампа Россию считают Эльдорадо для бизнеса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские компании заинтересованы в возвращении на российский рынок. Мантуров заявил о необходимости защиты рынка при возвращении иностранных компаний.

