Названо количество установивших самозапрет на кредиты россиян

Более 24 млн россиян оформили на госуслугах самозапрет на получение кредитов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 24 млн граждан России оформили самозапрет на получение кредитов и займов. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что также свыше одного миллиона человек воспользовались возможностью установить самозапрет на оформление новых сим-карт через портал госуслуг, пишут РИА «Новости».

Григоренко отметил, что такие показатели свидетельствуют о высокой востребованности антимошеннических сервисов и активном использовании их россиянами. По его словам, спрос на подобные меры продолжает расти.

Вице-премьер напомнил, что в Госдуму уже внесен второй пакет антимошеннических мер, и он принят в первом чтении. Новый пакет предусматривает дополнительные инструменты защиты, включая возможность сообщать о мошенничестве через портал госуслуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Центробанка, благодаря этим мерам число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40 %.

Ранее рекордное число самозапретов на кредиты россиян достигло 17 млн в конце ноября 2025 года. А в МВД России заявили, что принципы финансовой обороны не изменились, а сложные пароли и аутентификация продолжают помогать защищаться от мошенников.