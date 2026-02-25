Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов бюджета России до 20%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что Россия постепенно сокращает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов. По словам министра, «мы все меньше и меньше ориентируемся на углеводороды, нефтегазовые доходы».

Силуанов подчеркнул, что в 2026 году доля нефтегазовых поступлений составит менее 20% от общего объема федерального бюджета. Министр считает такую тенденцию нормальной, поскольку основная ставка делается на развитие экономики, а не на сырьевые ресурсы.

Ранее Силуанов отмечал необходимость снизить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов и минимизировать процентные риски. Как писала газета ВЗГЛЯД, министр уточнил параметры бюджетного правила и пересмотрел методики субсидирования, чтобы снизить нагрузку на бюджет при внешних шоках.

Также Силуанов подчеркивал, что министерство не планирует увеличивать налоговую нагрузку на нефтяные и нефтеперерабатывающие организации. Он отмечал, что любые дополнительные изъятия могли бы негативно повлиять на цены внутри страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская экономика не перешла в минус, несмотря на падение нефтяных цен и впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Сейчас соотношение доходов бюджета составляет 70 к 30 в пользу ненефтегазового сектора против 50 к 50 восемь лет назад, заявили в ФНС.



