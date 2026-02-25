  • Новость часаКрыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    От США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому
    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки
    Варшава обвинила Минск по переправке мигрантов в Польшу по вырытым ХАМАС тоннелям
    Мирошник нашел «кличку кобылы» в фамилии замглавы МИД Украины
    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России
    Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»
    При атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области погибли семь человек
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования
    25 февраля 2026, 15:48 • Новости дня

    Венгрия и Словакия начали использовать кризисные резервы нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины, сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Венгрия и Словакия объявили о начале использования своих кризисных запасов нефти из-за перерыва поставок по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости».

    Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила: «И Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть. Такие запасы хранятся всеми государствами-членами именно для того, чтобы справляться с подобными ситуациями».

    На брифинге в Брюсселе она подчеркнула, что решение о задействовании резервов принято после того, как поставки нефти по «Дружбе» прекратились по инициативе Украины. Итконен добавила, что подобные запасы имеются у всех стран ЕС для подобных экстренных случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

    Как заявил глава Венгрии Венгрии Петер Сийярто, прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Правительство Словакии попросило Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине для проверки его пригодности к транспортировке нефти.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    Комментарии (7)
    23 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о «Дружбе»

    Сийярто: Глава МИД Люксембурга поставил под сомнение заявления Киева о «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель невольно поставил в неловкое положение украинского коллегу Андрея Сибигу вопросом о состоянии нефтепровода, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель невольно уличил во лжи главу МИД Украины Андрея Сибигу, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского министра, это произошло во время обсуждения состояния нефтепровода «Дружба». Сийярто убежден, что Киев намеренно лжет о неисправности трубопровода.

    «Люксембургский коллега с благими намерениями, думая, что помогает украинцам, спросил главу украинского МИД, могут ли венгерские и словацкие эксперты приехать и выяснить, действительно ли трубопровод пригоден или нет для транспортировки нефти», – рассказал Сийярто. Он отметил, что этот вопрос привел украинскую сторону в огромное замешательство, поскольку они не были к нему готовы.

    По словам венгерского министра, вместо четкого согласия Сибига начал невнятно бормотать и лишь пообещал изучить этот вопрос. Сийярто считает, что такая реакция разоблачила ложь Украины о повреждении трубопровода. Он добавил, что венгерская нефтегазовая компания MOL получила сведения о полной исправности объекта и отсутствии препятствий для его перезапуска.

    Сийярто подчеркнул, что заявления украинской стороны о технических причинах, мешающих транспортировке нефти, являются большой ложью. Из-за этой ситуации Будапешт намерен заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

    При этом Венгрия не будет прекращать поставки электричества на Украину. Сийярто уточнил, что такое решение принято, чтобы не создавать проблем для венгров, проживающих в Закарпатье.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» является результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через Украину по «Дружбе».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода политически мотивированными и заявил, что уверен в технической исправности трубы.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия остановки поставок электричества Украине из Словакии

    Экономист Лизан: Зеленский лишает украинцев электричества ради борьбы с Фицо и Орбаном

    Эксперт назвал последствия остановки поставок электричества Украине из Словакии
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимиру Зеленскому важно разрушить связку Виктора Орбана и Роберта Фицо. Ведь именно Венгрия и Словакия выступают в ЕС против поддержки Украины. Ради этого Киев готов пожертвовать комфортном украинцев, которые и так сидят без света по 15 часов в сутки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Словакия остановила поставки электричества на Украину.

    «Судя по всему, Европа не поможет Украине купировать последствия прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Украинская энергосистема и так уже использует максимум мобильных генераторов, которые можно подключить», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «Впрочем, надо признать, что Украина мало восприимчива к таким изменениям. Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же, сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации», – отметил эксперт.

    «Поэтому для Банковой пикировка со Словакией не является большой проблемой. Там готовы жертвовать комфортом своих граждан ради того, чтобы навредить Братиславе и лично словацкому премьеру Роберту Фицо, не возобновляя поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», – продолжил он.

    «Для Киева важнее разрушить связку Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы ослабить последнего перед парламентскими выборами в Венгрии. Таким образом Зеленский борется с политическими силами на территории Евросоюза, которые выступают против поддержки Украины», – отметил собеседник.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился, чтобы государственный оператор электросетей SEPS прекратил экстренный экспорт электроэнергии на Украину. «Только в январе объем аварийных поставок, необходимых для поддержания украинской энергосистемы, вдвое превысил показатель за весь 2025 год», – сообщил он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Решение было принято в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Братислава не получает сырье с начала февраля из-за блокировки поставок украинской стороной.

    Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию были прекращены с 27 января, когда, по утверждению Украины, российский беспилотник нанес удар по трубопроводному оборудованию на западе страны. В свою очередь, Орбан заявил, что «Дружбу» перекрыли те же силы, кто взорвал «Северный поток». По его словам, технически Киев мог бы возобновить поставки нефти.

    Сообщалось также, что компания «Укртранснафта», ответственная за транзит нефти по территории Украины, технически готова возобновить транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство не дает разрешения на запуск.

    В начале февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» на Украине была полностью ликвидирована нештатная ситуация. В конце января транспортировка по магистральному трубопроводу «Мозырь – Броды» в сторону Венгрии и Словакии была остановлена по запросу украинской стороны.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 11:35 • Новости дня
    Венгерской оппозиции приписали огромное превосходство над партией Орбана
    Венгерской оппозиции приписали огромное превосходство над партией Орбана
    @ Balint Szentgallay/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгерская партия «Тиса» увеличила разрыв с правящей ФИДЕС до рекордных 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей на фоне скандалов вокруг правительства и экологических проблем, пишет Bloomberg.

    Популярность партии ФИДЕС под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана резко снизилась: оппозиционная партия «Тиса» расширила свое преимущество до рекордных 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей, передает Bloomberg.

    Согласно опросу Median, опубликованному изданием HVG, за «Тису», основанную экс-соратником Орбана Петером Мадьяром всего два года назад, готовы проголосовать 55% респондентов, тогда как за ФИДЕС – 35%. Опрос проводился с 18 по 23 февраля среди 1000 человек, погрешность составляет 3,5 пункта.

    Петер Мадьяр заявил, что намерен активизировать предвыборную кампанию, рассчитывая получить в парламенте большинство в две трети  и возможность изменить конституцию. Поддержка «Тисы» особенно высока среди решительно настроенных к участию в выборах избирателей, что усиливает позиции партии накануне голосования 12 апреля. Среди других партий только ультраправые «Ми Хазанк» могут преодолеть проходной барьер, отмечают социологи.

    Одной из причин падения рейтинга правительства называют экологический скандал на заводе Samsung к северу от Будапешта, который серьезно ударил по имиджу власти. Также на фоне публикации опроса форинт укрепился по отношению к евро на 0,3%, что эксперты связывают с ожиданиями разблокировки европейских фондов в случае победы проевропейской оппозиции и началом процесса присоединения Венгрии к еврозоне.

    Сам Орбан, выступая на встрече ФИДЕС и христианских демократов, обвинил оппозицию в сговоре с Брюсселем ради ускоренного приема Украины в Евросоюз и поддержке миграционного соглашения. «В минувшие выходные дни партия «Тиса» заключила в Мюнхене секретный пакт с Брюсселем. Частью этого пакта является отказ от права вето, поддержка миграционного соглашения и допуск Украины в ЕС. Они выполняют приказы Брюсселя и тем самым втягивают нас в войну», – заявил премьер.

    Орбан также подчеркнул, что считает главных политических союзников оппозиции – лидеров Германии и Польши – представителями «европейской партии войны». По его мнению, канцлер Германии готов поддержать «Тису», чтобы Венгрия отказалась от права вето, что якобы необходимо для установления «полновластного правления Германии в Европе», отмечает ТАСС.

    Встреча правящих партий была посвящена презентации списка кандидатов на выборы – в нем представлены все члены действующего правительства. На прошлых выборах в 2022 году ФИДЕС и христианские демократы получили 135 из 199 мест в парламенте, обеспечив Орбану еще один срок на посту премьера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о существовании секретного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.

    Орбан также обвинил власти Украины в попытке вмешаться в выборы в Венгрии.

    Он отметил, что Украина шантажирует Венгрию вопросом поставок энергоносителей.

    Комментарии (5)
    23 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, на заседании совета глав МИД стран-участниц Евросоюза был раскрыт «шокирующий факт» сотрудничества украинской стороны с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что именно этот сговор привел к блокированию поставок российской нефти по «Дружбе». Министр отметил, что информация о достигнутой договоренности между Киевом и Брюсселем, ранее считавшаяся неподтвержденной, теперь окончательно доказана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    Комментарии (8)
    23 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля
    ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении очередного пакета ограничений в отношении России, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза по 20-му пакету санкций против России завершились без достижения соглашения. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, это первый раз с начала спецоперации на Украине, когда не удалось принять новый пакет ограничительных мер к 24 февраля. поэтому сигнал послать не получилось, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что принятие пакета блокируют Словакия и Венгрия, и добавила, что идут переговоры с руководством этих стран на всех уровнях.

    Каллас также отметила, что сожалеет о невозможности принять пакет санкций к годовщине начала спецоперации, когда в Киев должны приехать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Они планировали объявить о новых санкциях во время визита.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против которого выступают Греция и Мальта.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 06:41 • Новости дня
    Венгерские СМИ предрекли Украине финансовый крах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ухудшение отношений с Будапештом грозит Киеву полным финансовым крахом и невозможностью содержать армию уже через два месяца, пишут венгерские СМИ.

    Конфликт с венгерской стороной лишает украинские власти европейской финансовой помощи, что может привести к остановке работы ВСУ, считает венгерский портал Mandiner, передает РИА «Новости».

    Ситуация осложнилась тем, что Украина не соглашается запустить нефтепровод «Дружба», говорится в статье.

    Из-за проблем с транзитом нефти Будапешт блокирует поддержку от Евросоюза. Авторы отмечают, что без внешних поступлений страна не сможет финансировать войска и просто обанкротится.

    Местные экономисты предупреждают, что без помощи ЕС национальная экономика рухнет и потеряет способность к развитию. На фоне ударов по энергосистеме у Киева окончательно иссякают силы.

    В декабре сообщалось, что Украина, согласно данным Международного валютного фонда, находится на грани банкротства.

    Также прошлым летом украинское руководство не перечислило более 665 млн долларов по госдеривативам, так Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств.

    Комментарии (3)
    23 февраля 2026, 15:32 • Новости дня
    Ирак передал «Западную Курну – 2» компании Chevron

    Ирак передал управление на месторождении «Западная Курна – 2» компании Chevron

    Ирак передал «Западную Курну – 2» компании Chevron
    @ lukoil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Американская компания Chevron получила право управления крупным нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом», сообщило агентство INA.

    Иракские власти официально передали управление нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» американской компании Chevron, передает ТАСС.

    По данным агентства, были подписаны два предварительных соглашения между местными нефтяными компаниями и Chevron. Первое соглашение заключено между Basra Oil Company и Chevron и касается передачи управления месторождением американской компании. Подписание документов прошло в присутствии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

    Ранее, 17 февраля, правительство Ирака утвердило соглашение с российской компанией «Лукойл» о передаче операций по добыче нефти на «Западной Курне – 2» местной Basra Oil Company. Таким образом, Chevron стала новой управляющей стороной на одном из крупнейших месторождений страны после ухода российского оператора.

    Ранее работы на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений «Западная Курна 2» были приостановлены из-за американских санкций против «Лукойла».

    Компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения против «Лукойла» нарушают нормы международной торговли и вредят мировой экономике.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украина получает от Евросоюза больше денег, чем способна заработать ее экономика, и назвал конфликт бизнес-моделью страны.

    Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

    «Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

    Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

    Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

    Фицо: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся не раньше марта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, – где-то 3 марта», – сказал он на пресс-конференции, передает РИА «Новости». Слова словацкого премьера приводит портал TASR.

    Украинская сторона сообщила Словакии, что рассчитывает восстановить поставки по «Дружбе» уже 26 февраля.

    Ранее Киев предложил странам Европы заменить нефтепровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Сийярто заявил о полной готовности нефтепровода «Дружба» к работе

    Сийярто: Нефтепровод «Дружба» готов к работе

    Сийярто заявил о полной готовности нефтепровода «Дружба» к работе
    @ Jedrzej Wojnar/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия получила информацию от России о том, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» полностью устранены, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию в Татарстане, были ликвидированы, и техническое состояние магистрали не вызывает вопросов, передает ТАСС.

    «Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба». Это означает, что все участки нефтепровода «Дружба» находятся в рабочем состоянии – как физически, так и технически. Технически весь нефтепровод «Дружба» может функционировать», – заявил он.

    Министр добавил, что дальнейшая транспортировка нефти по «Дружбе» зависит исключительно от решения украинского государства. По его словам, отказ Киева возобновить транзит нефти связан не с техническими причинами, а с политическими мотивами. Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, такая позиция Украины является проявлением политического шантажа по отношению к Венгрии.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Чиновники в ЕС пришли в уныние из-за блокировки Венгрией кредита Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники оказались в затруднительном положении после решения Венгрии не поддерживать предоставление крупного кредита Киеву, сообщает Politico.

    Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро, что вызвало разочарование среди европейских чиновников, пишет издание Politico, передает РИА «Новости».

    В результате этой блокировки представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.

    Издание подчеркивает, что теперь у европейских чиновников нет инструментов для реальной помощи Украине, кроме выражения политической поддержки.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев без новых предложений помощи.

    Газета New York Times писала, что финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критически важный для него момент.

    Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала решение о выделении кредита Евросоюза Украине, что может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 16:44 • Новости дня
    Орбан объяснил Коште пересмотр позиции по кредиту ЕС Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Антониу Коште объяснил, что вынужден пересмотреть свою позицию по выделению Киеву кредита Евросоюза на 90 млрд евро из-за «недавних событий».

    Орбан объяснил пересмотр своей позиции по вопросу предоставления Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро «недавними событиями», передает РИА «Новости».

    В письме председателю Евросовета Антониу Коште он отметил, что ранее Венгрия не блокировала решение по кредиту исходя из договоренности, что это не скажется на финансовых обязательствах страны. Однако ситуация изменилась, и, по словам Орбана, новые обстоятельства вынудили его изменить подход.

    В середине недели Венгрия приостановила поставки дизеля на Украину, а затем заблокировала кредит Евросоюза до восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот шаг стал ответом на действия Киева, который, по его мнению, умышленно препятствует транзиту нефти в Венгрию, чтобы вызвать в стране энергетический кризис и оказать влияние на предстоящие выборы.

    В декабре 2025 года Евросоюз утвердил совместный кредит на 90 млрд евро для покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Из них 60 млрд евро предназначены для военной помощи, преимущественно на покупку вооружений в европейских странах. При этом Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей.

    Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита. По итогам саммита Орбан заявлял, что ответственность за возврат средств ляжет на будущие поколения европейцев, поскольку, по его мнению, Украина не сможет вернуть эти деньги.

    Ранее Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

    Венгерская блокировка может осложнить предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Сийярто заявил о стремлении ЕС как можно скорее отправить войска на Украину

    Сийярто: ЕС хочет отправить войска на Украину как можно скорее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза готовятся к затяжному конфликту на Украине и намерены как можно скорее отправить туда свои войска, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД ЕС.

    По его словам, в ходе встречи стало ясно, что европейские страны рассматривают долгосрочный сценарий развития ситуации, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что европейцы обсуждают отправку войск на Украину и планируют значительно увеличить финансовую поддержку Киева. Министр добавил, что страны ЕС также говорят о вступлении Украины в ЕС как о «непреодолимом и понятном факте».

    Глава венгерского МИД сообщил, что Киев требует от Евросоюза 155 млрд евро только на содержание армии в 2026 году, а ранее оговоренной суммы в 90 млрд евро недостаточно. Сийярто отметил, что Венгрия блокирует выделение этих средств, однако в ближайшее время может быть принято решение о предоставлении Украине еще больших ресурсов и денег.

    Напомним, министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину.

    Ранее стало известно, сколько военных Франция и Британия решили отправить на Украину.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода, который повысит стабильность поставок энергоресурсов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Мы договорились о дальнейшем ускорении подготовительных работ к строительству нефтепровода между двумя странами. Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны», – приводит РИА «Новости» сообщение Сийярто в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Во вторник, 24 февраля, глава МИД Венгрии провел переговоры с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

    В настоящее время Венгрия получает нефть по нефтепроводу «Дружба», однако стороны рассматривают альтернативные маршруты для диверсификации поставок. Детали о сроках запуска строительства и технических характеристиках будущего нефтепровода пока не приводятся.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба». Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    Власти создали рабочую группу по проблемам «Почты России»
    Подорвавший машину ДПС в Москве хотел разбогатеть на криптовалюте
    Венгрия и Словакия начали использовать кризисные резервы нефти
    В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльный бизнес
    Экс-невесте Лепса Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана