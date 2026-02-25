Мишустин заявил о скором запуске тестирования инфраструктуры цифрового рубля

Tекст: Валерия Городецкая

Свое заявление глава кабмина сделал, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, передает РИА «Новости».

«То, что касается цифрового рубля, то сейчас мы с коллегами из Банка России, из министерства финансов будем активно начинать тестировать инфраструктуру уже в ближайшее время. Это непростая история, крайне аккуратно сначала всю инфраструктуру создав, посмотреть на транзакции – и потом уже вместе с Банком России посмотреть, какими мы будем объемами использовать ее», – подчеркнул Мишустин.

Напомним, в июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты в торговле.

В сентябре стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору.

