Мишустин сообщил о многочасовом совещании Путина по экономике

Мишустин: Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам

Tекст: Валерия Городецкая

О подробностях встречи Мишустин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2025 год, передает РИА «Новости».

Мишустину задали вопрос о возможном финансировании расширения мощностей и роста производительности труда в стратегических отраслях за счет выпуска специальных облигаций в цифровых рублях с последующим выкупом их Центробанком. Премьер сообщил, что эти обсуждения уже ведутся на высоком уровне.

«Мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны, коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны», – заявил Мишустин.

Ранее Мишустин сообщил о росте ВВП России более чем на 10%.