Мишустин рассказал о подготовке внедрения ИИ в России

Мишустин сообщил о подготовке нацплана внедрения ИИ в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

О старте подготовки национального плана внедрения искусственного интеллекта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, документ разрабатывается в соответствии с поручением президента и будет охватывать ключевые сферы страны – экономику, социальную сферу и государственное управление, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что параллельно уже подготовлен законопроект, устанавливающий критерии для искусственного интеллекта, применяемого в государственных информационных системах и объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что к критической инфраструктуре относятся предприятия и системы, играющие стратегическую роль для различных отраслей.

Премьер-министр добавил: «В соответствии с поручением президента мы сейчас прорабатываем национальный план внедрения искусственного интеллекта. Он будет, конечно, затрагивать отрасли экономики, соцсферы, госуправления».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин поручил разработать до конца 2026 года единую цифровую платформу для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России.

Ранее премьер заявил, что внедрение искусственного интеллекта в экономику совместного потребления приведет к серьезным изменениям в различных сферах. А в Госдуме призвали создать специальный закон о взаимоотношениях роботов и людей.