Мишустин объявил о целевом наборе мигрантов за рубежом

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, новый механизм предусматривает проведение отбора преимущественно в стране проживания мигранта с обязательными процедурами дактилоскопии, экзаменов и медицинского освидетельствования, передает ТАСС.

«Развиваем целевой оргнабор, такой механизм, иностранных работников, он будет проводиться желательно за рубежом в основном, в стране проживания иностранного работника. Это и обязательные процедуры – дактилоскопия, экзамены, медицинское освидетельствование. Мы тогда прикрепим такого мигранта к конкретному работодателю, что нам позволит систему управления выставить уже такую прозрачную, установим для них дополнительные требования. Думаю, что мы на правильном пути», – подчеркнул Мишустин.

Он также добавил, что сдачу биометрических данных в России уже прошли 9,5 млн иностранцев. По состоянию на 6 февраля, в реестре контролируемых лиц, нелегально находящихся на территории России, числится примерно 840 тыс. человек.

В рамках усиления контроля за миграцией за 2025 год из страны было выдворено 72 тыс. иностранцев, нарушивших российское законодательство, уточнил премьер. Мишустин отметил, что благодаря запуску реестра контролируемых лиц удалось повысить эффективность работы по выявлению и выдворению нарушителей.

В сентябре в России обновили правила контроля въезда мигрантов.

Ранее кабмин внес в Госдуму проект о запрете выдачи патента мигрантам с низким доходом.