Новые власти Нидерландов призвали Европу говорить «на языке силы»

Новый голландский премьер Йеттен призвал Европу говорить «на языке силы»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европа должна научиться «говорить на языке силы», и подчеркнул, что старые альянсы стали менее прочными, передает ТАСС.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что геополитика за короткое время стала политикой силы. Старые альянсы стали менее прочны. Европа учится говорить на языке силы, и это крайне необходимо. Мы считаем, что сильная Европа и сильные Нидерланды должны идти рука об руку», – отметил Йеттен, выступая перед парламентом.

Он также обратил внимание на экономическую зависимость Европы от других стран и зарубежных технологических компаний. Йеттен отметил, что эти вопросы требуют особого внимания на фоне современных вызовов.

Новое правительство Нидерландов было приведено к присяге 23 февраля в резиденции Хейс-тен-Бос в Гааге в присутствии короля Виллема-Александера. Кабинет сформирован леволиберальной партией «Демократы-66», праволиберальной Народной партией за свободу и демократию и движением «Христианско-демократический призыв».

Лидеры этих политических сил 30 января представили коалиционное соглашение, в котором указано, что новый кабинет планирует ежегодно выделять 3 млрд евро на поддержку Украины в течение трех лет и наращивать военные расходы.

Ранее Йеттен, лидер партии «Демократы 66» (D66), получил от парламента Нидерландов мандат на формирование нового правительства.

Позже экоактивисты вышли на акцию протеста против отсутствия у нового кабинета четких климатических планов и сохранения прежнего миграционного курса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во главе Нидерландов оказался политик с ярко выраженными русофобскими взглядами, открыто демонстрирующий свою личную жизнь и принадлежность к секс-меньшинствам.