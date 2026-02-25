В Молдавии утвердили фиксированные даты перевода часов по стандартам ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Молдавии отменило прежнее правило перехода на летнее и зимнее время, которое действовало с советских времен. Новое постановление, принятое на заседании кабинета министров, предусматривает присоединение к стандартам ЕС и вступит в силу после официального опубликования, передает ТАСС.

В документе говорится: «На территории Республики Молдова ежегодно устанавливается летнее время, согласованное с летним временем, действующим в странах – членах Европейского союза». Вице-премьер и министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску представил эту инициативу.

Для граждан Молдавии суть изменений заключается в том, что переход на летнее время будет происходить в последнее воскресенье марта, а возврат к стандартному времени – в последнее воскресенье октября. В отличие от прежней практики, теперь не потребуется отдельное постановление правительства для каждого перехода: даты будут фиксированными.

В случае если ЕС примет решение отказаться от сезонного перевода часов, Молдавия также последует этому примеру. В постановлении уточняется, что республика находится в часовом поясе UTC+2, как Румыния и Украина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии рассматривают два возможных пути вступления в Европейский союз. В частности, Молдавия уже заменила автоматы Калашникова на оружие западного образца в нескольких армейских подразделениях, переходя на стандарты НАТО.

Власти Молдавии повторяют чужие ошибки, превращая Россию в антагониста ради отношений с Европой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.