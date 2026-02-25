  • Новость часаЭксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    25 февраля 2026, 14:09 • Новости дня

    В Молдавии согласовали перевод часов с директивами ЕС

    В Молдавии утвердили фиксированные даты перевода часов по стандартам ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Регулярный переход на летнее и зимнее время в Молдавии теперь будет происходить в фиксированные даты, совпадающие с графиком Евросоюза.

    Правительство Молдавии отменило прежнее правило перехода на летнее и зимнее время, которое действовало с советских времен. Новое постановление, принятое на заседании кабинета министров, предусматривает присоединение к стандартам ЕС и вступит в силу после официального опубликования, передает ТАСС.

    В документе говорится: «На территории Республики Молдова ежегодно устанавливается летнее время, согласованное с летним временем, действующим в странах – членах Европейского союза». Вице-премьер и министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску представил эту инициативу.

    Для граждан Молдавии суть изменений заключается в том, что переход на летнее время будет происходить в последнее воскресенье марта, а возврат к стандартному времени – в последнее воскресенье октября. В отличие от прежней практики, теперь не потребуется отдельное постановление правительства для каждого перехода: даты будут фиксированными.

    В случае если ЕС примет решение отказаться от сезонного перевода часов, Молдавия также последует этому примеру. В постановлении уточняется, что республика находится в часовом поясе UTC+2, как Румыния и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии рассматривают два возможных пути вступления в Европейский союз. В частности, Молдавия уже заменила автоматы Калашникова на оружие западного образца в нескольких армейских подразделениях, переходя на стандарты НАТО.

    Власти Молдавии повторяют чужие ошибки, превращая Россию в антагониста ради отношений с Европой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    23 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России

    Каллас в «список уступок» от России потребовала полный вывод войск

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, среди которых выделяется «полный вывод войск» со всех якобы оккупированных территорий.

    Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявила, что передала странам ЕС документ со «списком уступок», которых Евросоюз требует от России, передает ТАСС.

    По словам Каллас, на первом месте среди этих требований стоит вывод российских войск с территорий, которые, по ее словам, Россия «оккупировала», включая Молдавию и Грузию.

    Обязательства по выводу российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Эти договоренности были частью соглашения, по которому Россия согласилась на определенные уступки в обмен на ратификацию странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающего ограничения на перемещение российских войск по собственной территории.

    Однако уже в 2001 году страны НАТО приостановили процесс ратификации договора и не реализовали его полностью. Россия долгое время выполняла свои обязательства, завершив вывод баз из Грузии к началу 2008 года. Через полгода после этого Грузия при поддержке НАТО напала на Южную Осетию, что привело к военной операции России и признанию независимости Южной Осетии и Абхазии.

    Ранее Кая Каллас призвала министров Евросоюза требовать сокращения армии России.

    Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включая сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    24 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем членстве Украины в ЕС.

    Захарова обратила внимание на высказывание главы ЕК, которая заявила, что Украина «уже находится на пути к членству» в Европейский союз и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в проведении реформ.

    «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», – указала дипломат в своем Telegram-канале.

    По мнению председателя ЕК, киевские власти демонстрируют чрезвычайный прогресс в вопросе проведения реформ.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен отказывалась назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    23 февраля 2026, 13:30 • Новости дня
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран ЕС обсуждать вопрос о сокращении российской армии.

    Каллас заявила, что «если обсуждаются ограничения в отношении армии Украины, то аналогичные ограничения должны касаться и России», передает ТАСС. На вопрос украинских журналистов о том, какой численности должна быть российская армия, Каллас ответила, что не может дать конкретных цифр, отметив, что этот вопрос «не к ней».

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз должен сформулировать единые требования к России в ходе переговоров по Украине. «Мы должны также требовать уступок на переговорах со стороны России», – сказала она. По ее мнению, важно не столько, кто ведет переговоры с Россией, сколько то, какие требования будет выдвигать ЕС. Она считает, что Европа должна требовать от Москвы максимум, чтобы получить хоть какие-то уступки.

    Кроме того, Каллас сообщила, что министры обсудят 20-й пакет антироссийских санкций, однако не ожидает серьезного прогресса в этом вопросе. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, но, по словам Каллас, Брюссель пока не смог согласовать этот пакет поддержки.

    Напомним, Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    В ноябре она заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    23 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта могут отказаться от поездки в Киев, пишет Politico.

    Основная причина – неспособность Евросоюза согласовать новый, двадцатый пакет санкций против России, а также задержка с утверждением финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, пишет Politico, передает «Российская газета».

    Как сообщает издание, изначально фон дер Ляйен и Кошта собирались приехать на Украину с конкретными «подарками», включая пакет рестрикций и обещание кредита. «Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», – говорится в материале.

    Европейские дипломаты отмечают, что главы МИД стран ЕС вряд ли смогут согласовать новые санкции на ближайшей встрече в понедельник. При этом, несмотря на оптимизм главы европейской дипломатии Каи Каллас, в Брюсселе признают, что одобрение мер, скорее всего, произойдет позже, уже после намеченной поездки высокопоставленных представителей ЕС.

    Ранее Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    До этого она заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.

    23 февраля 2026, 19:19 • Новости дня
    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов

    Каллас сообщила о сокращении диппредставительства России при ЕС до 40 дипломатов

    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Штат российского дипломатического представительства при Европейском союзе будет ограничен 40 сотрудниками, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Решение о сокращении штата российского дипломатического представительства при Европейском союзе до 40 человек было объявлено главой дипломатии ЕС Кайей Каллас, передает РИА «Новости».

    По ее словам, данное ограничение касается именно количества дипломатов, официально аккредитованных при ЕС.

    Она отметила, что ЕК работает с Венгрией и Словакией для разблокирования 20-го пакета санкций против России. Каллас уточнила, что взаимодействие с коллегами ведется на разных уровнях, чтобы ускорить принятие новых санкционных мер.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Обсуждение 20 пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против чего выступают Греция и Мальта.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    23 февраля 2026, 17:23 • Новости дня
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель, подобно руководству вермахта (вооруженные силы нацистской Германии), продолжает недооценивать военный потенциал России, заявил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

    В своей авторской статье шеф-редактор влиятельного еженедельного швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель сравнил современные оценки Евросоюза с заблуждением вермахта летом 1942 года, когда немецкое командование было уверено в победе над Россией, передает ТАСС.

    Кеппель подчеркнул, что в Брюсселе сохраняют надежду на ослабление России и победу Украины, несмотря на четыре года конфликта. По его словам, такие ожидания игнорируют реальные возможности российской армии и демонстрируют повторяющуюся ошибку недооценки России в военном отношении.

    Журналист напомнил, что уроки истории часто остаются невыученными, и задался вопросом, не повторяют ли нынешние европейские политики ошибку своих предшественников. Кеппель считает, что подобные заблуждения в конечном итоге могут дорого обойтись Евросоюзу.

    Ране президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. А генсек НАТО Марк Рютте и Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    В то же время представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.

    23 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, на заседании совета глав МИД стран-участниц Евросоюза был раскрыт «шокирующий факт» сотрудничества украинской стороны с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что именно этот сговор привел к блокированию поставок российской нефти по «Дружбе». Министр отметил, что информация о достигнутой договоренности между Киевом и Брюсселем, ранее считавшаяся неподтвержденной, теперь окончательно доказана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    24 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти намерены передать Киеву беспилотники и боеприпасы в рамках займа на 90 млрд евро, включив их в первый пакет помощи, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции «коалиции желающих» в Киеве.

    Евросоюз собирается обеспечить Киев новыми дронами и боеприпасами до Пасхи, передают «Вести». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции «коалиции желающих», прошедшей в Киеве.

    Она отметила, что кредит в размере 90 млрд евро предназначен для удовлетворения самых неотложных оборонных потребностей Украины.

    По словам фон дер Ляйен, Брюссель намерен оказать помощь Киеву в полном объеме, независимо от выбранного формата. Основной задачей первого пакета помощи станет поставка беспилотников и боеприпасов. «Наша цель – выполнить его до Пасхи», – заявила глава Еврокомиссии.

    Газета New York Times писала, что Европа приостановила финансовую поддержку Киеву в критический для него момент.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    23 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля
    ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении очередного пакета ограничений в отношении России, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза по 20-му пакету санкций против России завершились без достижения соглашения. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, это первый раз с начала спецоперации на Украине, когда не удалось принять новый пакет ограничительных мер к 24 февраля. поэтому сигнал послать не получилось, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что принятие пакета блокируют Словакия и Венгрия, и добавила, что идут переговоры с руководством этих стран на всех уровнях.

    Каллас также отметила, что сожалеет о невозможности принять пакет санкций к годовщине начала спецоперации, когда в Киев должны приехать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Они планировали объявить о новых санкциях во время визита.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против которого выступают Греция и Мальта.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

    23 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей
    ЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Решение принято вне рамок 20-го пакета санкций, согласование которого пока не завершено, передает ТАСС.

    В санкционный список включены два судьи, прокурор, следователь, а также четыре руководителя исправительных колоний и следственных изоляторов. Санкции, по заявлениям Брюсселя, связаны с так называемыми нарушениями прав человека.

    Меры предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и блокировку активов на территории Европы.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    Напомним, ЕС продлил действие экономических санкций в отношении России до 24 февраля 2027 года.

    23 февраля 2026, 13:22 • Новости дня
    Politico: Греция и Мальта затормозили новый пакет санкций ЕС
    Politico: Греция и Мальта затормозили новый пакет санкций ЕС
    @ Maericio Pannunzio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обсуждение двадцатого пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против которого выступают Греция и Мальта, об этом пишет издание Politico.

    Обсуждение 20-го пакета санкций Евросоюза против России столкнулось с трудностями из-за возражений Греции и Мальты, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, эти две страны негативно отнеслись к предложению полностью запретить морские услуги для танкеров, перевозящих российскую нефть, вместо действующего механизма ценового потолка.

    В конце прошлой недели представителям стран ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций на техническом уровне, несмотря на продолжительные переговоры. Основной текст документа уже согласован, но сохраняются разногласия, которые не позволили провести дополнительное заседание в выходные.

    Politico подчеркивает, что Греция и Мальта обладают крупными судоходными секторами, и их позиция считается ключевой причиной задержки в окончательном утверждении санкционного пакета. Венгрия также заняла жесткую позицию, что может дополнительно осложнить процесс принятия решений в Совете ЕС.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках этого пакета.

    Венгрия будет блокировать двадцатый пакет санкций Евросоюза против России до возобновления поставок нефти на Украину по трубопроводу «Дружба».

    23 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    ЕС продлил санкции против России

    ЕС продлил санкции против России до 2027 года

    ЕС продлил санкции против России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России.

    Ограничения будут действовать до 24 февраля 2027 года, передает РИА «Новости». Решение о продлении санкций опубликовано на сайте Официального журнала ЕС.

    «В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года», – говорится в документе.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

    23 февраля 2026, 19:44 • Новости дня
    NYT: Европейская помощь заблокирована в критический для Киева момент

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критический для него момент, сообщает газета New York Times.

    Европейские страны задержали выделение финансовых средств Киеву, передает РИА «Новости».

    По данным New York Times, это произошло в исключительно важный для Украины момент, когда стране необходима внешняя поддержка для покрытия бюджетного дефицита.

    В публикации отмечается, что украинские чиновники заявили о необходимости получить помощь к весне, чтобы избежать угрозы невыполнения обязательств по бюджету.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    24 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Чиновники в ЕС пришли в уныние из-за блокировки Венгрией кредита Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники оказались в затруднительном положении после решения Венгрии не поддерживать предоставление крупного кредита Киеву, сообщает Politico.

    Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро, что вызвало разочарование среди европейских чиновников, пишет издание Politico, передает РИА «Новости».

    В результате этой блокировки представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.

    Издание подчеркивает, что теперь у европейских чиновников нет инструментов для реальной помощи Украине, кроме выражения политической поддержки.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев без новых предложений помощи.

    Газета New York Times писала, что финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критически важный для него момент.

    Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала решение о выделении кредита Евросоюза Украине, что может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

