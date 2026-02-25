Мишустин сообщил о росте поставок вооружения в ВС России

Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

Tекст: Катерина Туманова

«Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

«Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.