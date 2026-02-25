Подорвавший машину ДПС в Москве хотел разбогатеть на криптовалюте

Tекст: Алексей Дегтярёв

Молодому человеку было всего 22 года, Сергей планировал купить монету по низкой цене для быстрой перепродажи после роста курса, передает «Риамо» со ссылкой на Mash.

Для реализации схемы он активно обращался за микрозаймами и обсуждал финансовые планы в тематических сообществах, где на него вышли украинские вербовщики.

Мужчина приехал в Москву из Петербурга 22 февраля, забрал из тайника самодельное устройство и отправился к вокзалу. Следователи не исключают, что кураторы использовали его «втемную» как смертника, не сообщив о реальном содержимом свертка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет установил личность 22-летнего уроженца Удмуртии. Подозреваемый в совершении самоподрыва регулярно оформлял микрозаймы в различных финансовых организациях. Президент Владимир Путин заявил о дистанционной вербовке исполнителя теракта через интернет.