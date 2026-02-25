Мишустин сообщил о росте внедрения российского софта на предприятиях

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, отечественные продукты постепенно становятся основой для цифровизации производств в стране, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что за последние четыре года на доработку и внедрение отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов было выделено 22 млрд рублей. Он уточнил, что гранты позволили реализовать около 50 проектов, из которых 15 были связаны с развитием систем автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий. По словам премьера, эти проекты особенно востребованы на промышленных предприятиях для повышения их эффективности.

Премьер-министр добавил, что для поддержки автоматизации в станкостроении созданы мощные центры промышленной робототехники в Московском регионе, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Томской областях. «Как результат, по оценкам экспертов, у нас уже число роботов выросло более чем в полтора раза. А доля российских станков и инструментов в стране составила треть от их общего количества», – сказал Мишустин.

Он подчеркнул важность сильной радиоэлектронной отрасли, отметив запуск в Москве тестового производства фотонных интегральных схем, необходимых для развертывания сетей мобильной связи 5G. Мишустин также сообщил, что для обеспечения промышленности энергоресурсами построили и модернизировали более 30 объектов генерации, что дало дополнительно более одного ГВт мощности.

Ранее Мишустин сообщил, что Всемирный банк признал Россию одним из мировых лидеров по внедрению цифровых государственных технологий.

Россия сохраняет планы достичь полной «цифровой зрелости» в сфере госуправления, ключевых отраслях экономики и социальной сфере к 2030 году.