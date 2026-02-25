Мишустин назвал большим событием завершение строительства установки «мегасайенс»

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме заявил, что подобные проекты необходимы для укрепления технологического лидерства страны, передает ТАСС.

По его словам, без собственных решений в ключевых отраслях сложно конкурировать на мировой арене.

«Большим событием в научной сфере стало завершение строительства установки «мегасайенс» – Сибирский кольцевой источник фотонов. А в России – после распада СССР – ничего подобного не создавали», – подчеркнул председатель правительства.

Глава кабмина уточнил, что в текущем году будут проведены первые эксперименты. Их результаты помогут ускорить разработку лекарств и новых материалов, а также найдут применение в микроэлектронике.

Также Мишустин сообщил, что в Москве запустили тестовое производство фотонных интегральных схем. Эти компоненты критически важны для создания средств высокоскоростной обработки данных и развертывания сетей 5G.

Президент Владимир Путин объявил о завершении работ по созданию ускорительной установки «СКИФ».

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил о выходе строительства этого научного объекта на финальную стадию.

Глава правительства Михаил Мишустин указал на важность формирования сети установок класса «мегасайенс» для обеспечения современной инфраструктуры.