Мишустин рассказал о ходе восстановления Донбасса и Новороссии

Глава правительства рассказал о системной работе по возрождению инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС. Особое внимание уделяется обновлению электросетей и налаживанию стабильной мобильной связи.
«В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – продолжаем восстанавливать дорожную и коммунальную инфраструктуру, мобильную связь, возводить жилье и обновлять электросети», – заявил Мишустин в Госдуме.
По словам премьера, в порядок приведены тысячи различных объектов, включая медицинские учреждения. Он отметил, что в Донецке отремонтирован Региональный сосудистый центр и открыты новые отделения. Поликлиники Луганска оснастили современной диагностической техникой для качественного лечения пациентов.
Президент Владимир Путин заявил о последовательном выполнении планов по реконструкции тысяч объектов в этих регионах.
Президент России Владимир Путин поручил Росимуществу оказывать максимальную помощь властям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в вопросах управления имуществом.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность учета потребностей в социальной инфраструктуре, в том числе медицинских учреждениях, при формировании градостроительной политики.