Мишустин сообщил о заявках почти всех регионов на казначейские кредиты

Tекст: Вера Басилая

Практически все регионы России в прошлом году обратились за получением казначейских инфраструктурных кредитов, передает ТАСС. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина для финансовой поддержки регионов.

Мишустин отметил, что выделенные средства уже направлены на строительство и модернизацию дорог, детских садов, школ, больниц, а также объектов тепло- и водоснабжения. Таким образом, регионы получили возможность ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Глава правительства также добавил, что больше половины субъектов воспользовались еще одной мерой поддержки – списанием двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Вырученные ресурсы регионы направили на обновление коммунальных сетей и развитие общественного транспорта, что, по словам премьера, должно способствовать повышению качества жизни населения.

