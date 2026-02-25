Полиция нашла застреленной дочь актера Мартина Шорта в Лос-Анджелесе

Полиция Лос-Анджелеса нашла тело дочери Мартина Шорта после сообщения о стрельбе

Tекст: Мария Иванова

Правоохранители Лос-Анджелеса нашли тело Кэтрин Шорт в ее доме после сообщения о стрельбе по этому адресу, передает ABC.

Телеканал цитирует заявление экстренных служб: «Когда на место прибыли сотрудники полиции Лос-Анджелеса и медики, они обнаружили тело женщины, после чего было начато расследование. Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила, что отреагировала на сообщения о стрельбе в доме Кэтрин Шорт».

Представитель Мартина Шорта подтвердил смерть его 42-летней дочери. О причине кончины официально пока не сообщается, расследование продолжается.

Кэтрин Шорт была одной из трех детей канадского актера Мартина Шорта, известного по шоу Saturday Night Live, фильмам Innerspace, Father Of The Bride и Mars Attacks!. В 1999 году он получил премию «Тони» за роль в бродвейском мюзикле Little Me.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калифорнии источники в правоохранительных органах сообщили о смерти 34-летней дочери актера Томми Ли Джонса Виктории.