Мишустин: Правительство сконцентрировано на приоритетах президента

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство России сосредоточено на выполнении приоритетов, обозначенных президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабинета министров за 2025 год в Госдуме. Мишустин подчеркнул, что Россия продолжает развиваться несмотря на внешнее давление, усиливающиеся санкции, тарифные войны и другие вызовы, увеличивающие дисбалансы в торговле и экономике.

Премьер отметил: «Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать. В том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и в экономическом развитии. Правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов, ну и конечно, с учётом оценки рисков. Мы сконцентрировали ресурсы на приоритетах, которые определил президент».

В ходе выступления Мишустин также сообщил, что в России продолжается совершенствование системы социальной поддержки. По его словам, государство регулярно индексирует материнский капитал и социальные пособия, а также оказывает адресную помощь семьям с низкими доходами, для которых действует единое пособие на детей. Он добавил, что стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей были увеличены в два раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим примером инструмента поддержки семей. С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%, что затронет почти 4,3 млн граждан.