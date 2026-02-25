ФМБА рассказало о разработке тест-системы саркопении в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, России началась разработка тест-систем для диагностики саркопении, сообщает РИА «Новости».

Яковлева добавила, что специалисты Центра мозга и нейропатологии ФМБА уже приступили к работе, и ожидается, что тест-системы будут готовы в ближайшие годы.

Она подчеркнула, что саркопения – это прогрессивное снижение массы и функций скелетных мышц, и напомнила об опасной тенденции: «К 2045 году на 70% возрастет эта патология». Она также отметила, что основной фактор риска – старение, поэтому крайне важно выявлять заболевание как можно раньше.

Сессия, на которой Яковлева рассказала о новой разработке, прошла в рамках Форума будущих технологий в Москве. Мероприятие ежегодно собирает ведущих ученых и инноваторов, представляющих передовые решения для ключевых отраслей экономики. В 2024 году форум был посвящен медицине будущего, а в 2025 году организаторы планируют сосредоточиться на новых материалах и химии. Главной темой нынешнего форума стала биоэкономика.

