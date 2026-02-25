Мишустин назвал соцконтракт хорошим примером инструмента поддержки семей

Tекст: Вера Басилая

Максимальная сумма выплаты от работодателя при рождении ребенка, не облагаемая налогом и страховыми взносами, увеличена с 50 тыс. до миллиона рублей с 1 января, сообщает РИА «Новости».

Это решение реализовано в рамках поручения президента и направлено на поддержку семей, отметил Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

Мишустин подчеркнул, что работодатели сами определяют размер таких корпоративных выплат, а государство создает условия для их поощрения. Он также отметил, что к поддержке семей активно привлекаются компании, и новый лимит позволит значительно повысить материальное благополучие российских семей.

Премьер-министр отдельно выделил механизм социального контракта как эффективный инструмент помощи.

«Этот инструмент стал очень хорошим примером того, как своим трудом и при содействии государства можно справиться с финансовыми трудностями. Большинство заключивших его в прошлом году улучшили материальное положение своей семьи. Безусловно, такую практику будем развивать», – заявил Мишустин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что семьи с двумя и более детьми смогут оформить ежегодную выплату уже с июня. Правительство установило, что право на выплату получат семьи с доходом ниже полутора прожиточных минимумов.

Правительство России исключило детские пособия из расчета доходов семьи при назначении социального контракта.

Президент Владимир Путин ранее предложил увеличить до одного миллиона рублей не облагаемую налогами сумму выплат от работодателей при рождении ребенка