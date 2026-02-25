Мишустин сообщил о включении России в лидеры по цифровизации гостехнологий

Tекст: Елизавета Шишкова

Всемирный банк включил Россию в группу стран-лидеров по цифровизации государственных технологий, передает ТАСС.

Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, обратил внимание, что по итогам года страна вошла в этот рейтинг благодаря высокому уровню внедрения цифровых инструментов, одним из которых стал единый план, необходимый для реализации указа президента о национальных целях развития.

Премьер отметил, что система управления рисками охватывает вопросы от операционных до стратегических, а обратная связь от граждан и бизнеса, в обеспечении которой важную роль играет Государственная дума, помогает получать первые результаты реализации новых национальных проектов. Эти шаги создают возможности для людей, экономики, укрепляют конкурентоспособность страны, а также обеспечивают ее обороноспособность и безопасность.

Мишустин также добавил, что система государственного управления совершенствуется, проблемные места выявляются оперативнее, и вносятся необходимые корректировки, передает РИА «Новости».

По его словам, современные цифровые возможности позволяют быстрее реагировать на возникающие вызовы и повышать эффективность работы органов власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план по достижению полной цифровой зрелости в госуправлении, экономике и социальной сфере к 2030 году. Верховный суд России пообещал создать единую цифровую платформу для судов. На форуме «Цифровые решения – 2025» представители регионов рассказали о результатах внедрения цифровых платформ и искусственного интеллекта.