Мишустин объявил о росте МРОТ до 27 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Уровень безработицы в стране составляет 2,2%, заявил премьер, передает ТАСС.

«А если человек хочет получить новую специальность и тем самым увеличить заработок – помогаем и с этим», – сказал премьер.

Он уточнил, что в прошлом году переобучение с государственной поддержкой прошли почти 120 тыс. человек. Большинство из них уже успешно трудоустроились.

Касательно доходов правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда, который в текущем году достиг 27 тыс. рублей. Эта мера затронула 4,5 млн человек. Мишустин пояснил, что работодатели не имеют права начислять зарплату ниже этого показателя.

По словам главы правительства, в 2025 году индикатор подняли более чем на 16,5%. С текущего года сумма прибавила еще пятую часть.

Напомним, Госдума установила минимальный размер оплаты труда с 2026 года в сумме более 27 тыс. рублей. Мишустин обозначал приоритетом построение экономики высоких зарплат и внедрение инноваций.