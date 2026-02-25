Мишустин сообщил о росте ВВП России более чем на 10%

Мишустин: ВВП России за три года вырос больше чем на 10%

Tекст: Вера Басилая

Валовой внутренний продукт страны в 2025 году увеличился на 1%, а суммарный рост за последние три года составил более 10%, передает ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что такие показатели были достигнуты, невзирая на усиление внешних вызовов.

«Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%, что соответствует общемировому уровню. И это при усилении непростых внешних вызовов», – отметил премьер-министр в ходе отчета в Госдуме.

По словам главы кабмина, добиться этого удалось благодаря концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. В частности, был обеспечен быстрый старт новым национальным проектам, ориентированным на технологическое лидерство.

Мишустин добавил, что новые задачи требуют запуска проектов с длительными инвестиционными циклами и расширения инфраструктуры. Также совершенствуется система госуправления, что позволяет быстрее выявлять проблемные места.

Ранее президент Владимир Путин отметил ежегодный рост ВВП страны более чем на 4% в последние два года.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее указал на вхождение России в четверку крупнейших экономик мира