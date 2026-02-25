Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, решение Паралимпийского комитета Финляндии о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Италии из-за допуска россиян является бесчеловечным, передает ТАСС.

Мема добавил, что «спорт должен объединять нации и людей, а не использоваться как инструмент для распространения раскола».

Финляндия присоединилась к аналогичным решениям делегаций с Украины, Чехии, Литвы и Эстонии, которые также бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады из-за участия российских спортсменов. Мема отметил, что подобные шаги противоречат основополагающим принципам олимпийского и паралимпийского движения – единству, братству и уважению к сопернику.

Политик выразил убеждение, что спорт учит людей взаимопониманию и не должен становиться инструментом разобщения. Он также отметил, что антироссийские настроения в Финляндии усилились, чему способствует «машина пропаганды». По мнению Мема, бойкот спортивных и культурных мероприятий только из-за участия русских приводит к обратному эффекту – сплочению россиян и ухудшению отношения к европейцам.

Международный паралимпийский комитет пригласил шесть российских и четырех белорусских спортсменов для участия в Играх. Они будут выступать под флагами своих стран. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

