Власти Алтая решили запретить продавать алкоголь по воскресеньям

Власти Алтая запретили с 1 марта продажу алкоголя по воскресеньям и праздникам

Tекст: Вера Басилая

В Республике Алтай с первого марта ужесточат правила продажи алкогольной продукции. Пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов сообщил, что с этой даты запрещается продажа алкоголя по воскресеньям, в праздничные и социально значимые дни, список которых включает 14 дат, такие как Новый год, День Победы и День России, передает РИА «Новости».

Торговля алкоголем будет полностью запрещена в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Кроме того, сокращается разрешенное время продажи: с понедельника по четверг купить алкоголь можно будет с 11 до 19 часов, в пятницу – с 11.00 до 16.00, в субботу – с 11.00 до 14.00. Ограничения не распространяются на заведения общественного питания, включая рестораны, кафе и бары.

Бизнесу, чьи точки расположены в многоквартирных домах, предписано до первого марта прекратить продажу алкоголя, вернуть продукцию или перевезти ее на другой объект. Предпринимателей уже проинформировали о последствиях нарушений, часть магазинов вывесила предупреждения для жителей, а некоторые объявили о закрытии.

Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о намерении запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

В Вологодской области после введения строгих ограничений закрылись более 70 специализированных магазинов.

Правительство Пермского края приняло решение сократить время розничной реализации спиртного.