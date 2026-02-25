Венгерской оппозиции приписали огромное превосходство над партией Орбана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Популярность партии ФИДЕС под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана резко снизилась: оппозиционная партия «Тиса» расширила свое преимущество до рекордных 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей, передает Bloomberg.

Согласно опросу Median, опубликованному изданием HVG, за «Тису», основанную экс-соратником Орбана Петером Мадьяром всего два года назад, готовы проголосовать 55% респондентов, тогда как за ФИДЕС – 35%. Опрос проводился с 18 по 23 февраля среди 1000 человек, погрешность составляет 3,5 пункта.

Петер Мадьяр заявил, что намерен активизировать предвыборную кампанию, рассчитывая получить в парламенте большинство в две трети и возможность изменить конституцию. Поддержка «Тисы» особенно высока среди решительно настроенных к участию в выборах избирателей, что усиливает позиции партии накануне голосования 12 апреля. Среди других партий только ультраправые «Ми Хазанк» могут преодолеть проходной барьер, отмечают социологи.

Одной из причин падения рейтинга правительства называют экологический скандал на заводе Samsung к северу от Будапешта, который серьезно ударил по имиджу власти. Также на фоне публикации опроса форинт укрепился по отношению к евро на 0,3%, что эксперты связывают с ожиданиями разблокировки европейских фондов в случае победы проевропейской оппозиции и началом процесса присоединения Венгрии к еврозоне.

Сам Орбан, выступая на встрече ФИДЕС и христианских демократов, обвинил оппозицию в сговоре с Брюсселем ради ускоренного приема Украины в Евросоюз и поддержке миграционного соглашения. «В минувшие выходные дни партия «Тиса» заключила в Мюнхене секретный пакт с Брюсселем. Частью этого пакта является отказ от права вето, поддержка миграционного соглашения и допуск Украины в ЕС. Они выполняют приказы Брюсселя и тем самым втягивают нас в войну», – заявил премьер.

Орбан также подчеркнул, что считает главных политических союзников оппозиции – лидеров Германии и Польши – представителями «европейской партии войны». По его мнению, канцлер Германии готов поддержать «Тису», чтобы Венгрия отказалась от права вето, что якобы необходимо для установления «полновластного правления Германии в Европе», отмечает ТАСС.

Встреча правящих партий была посвящена презентации списка кандидатов на выборы – в нем представлены все члены действующего правительства. На прошлых выборах в 2022 году ФИДЕС и христианские демократы получили 135 из 199 мест в парламенте, обеспечив Орбану еще один срок на посту премьера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о существовании секретного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.

Орбан также обвинил власти Украины в попытке вмешаться в выборы в Венгрии.

Он отметил, что Украина шантажирует Венгрию вопросом поставок энергоносителей.