Полиция в Москве задержала подозреваемого в мошенничестве на инвестициях

Tекст: Вера Басилая

По словам Волк, задержание подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере провели сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве, передает «МВД Медиа».

По имеющимся данным, мужчина представлялся совладельцем крупной фирмы по долгосрочной аренде автомобилей с возможностью выкупа, демонстрировал потенциальным инвесторам презентации и заключал с ними договоры займа под залог автомобиля, обещая доходность свыше 5% в месяц.

Ирина Волк сообщила: «Данная криминальная схема имела признаки финансовой пирамиды. Для придания видимости исполнения обязательств по договорам мужчина выплачивал некоторым вкладчикам проценты за счет поступления средств от новых клиентов».

В ходе обысков в офисе и по месту жительства фигуранта изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители и другие доказательства. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и поиску возможных соучастников, отметила Ирина Волк.

Ранеев МВД заявили о росте мошенничеств с полисами ОСАГО.

Аферисты стали представляться судебными приставами и требовать оплатить штраф