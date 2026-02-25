Число фальшивых банкнот в России резко сократилось

ЦБ: Одна фальшивая банкнота пришлась на миллион настоящих в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Количество поддельных денежных знаков в обращении в России в 2025 году уменьшилось на 20% и достигло 6,565 тыс. штук, следует из материалов Банка России, на которые ссылается ТАСС. Эти данные характеризуют общий объем выявленных фальшивых купюр за год.

Регулятор подчеркнул масштаб изменения, приведя обобщенный показатель для наличного оборота. «За год количество поддельных банкнот в обращении сократилось на 20% – до 6,565 тыс. штук. В 2025 году на 1 млн банкнот приходилась всего одна фальшивка», – отметил регулятор.

Таким образом, на каждый миллион настоящих банкнот в стране приходилась только одна поддельная купюра, что отражает снижение активности фальшивомонетчиков и улучшение защищенности наличных денег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк России зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества в 2024 году благодаря улучшению систем безопасности.

За июль–сентябрь 2025 года в российской банковской системе нашли 1663 поддельные купюры и монеты, большинство из них были пятитысячными банкнотами.