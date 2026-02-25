Польский президент потребовал создавать новые воинские части на востоке страны

Президент Польши Навроцкий потребовал развернуть воинские части восточнее Вислы

Tекст: Мария Иванова

Выступая на ежегодном совещании с военными, президент Польши Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на востоке страны, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Перспектива переноса обороны вглубь страны является, по моему мнению, недопустимой. Мы должны защищать каждый клочок своей земли. Этому должны служить организационные и дислокационные изменения, создание новых воинских частей на восток от Вислы».

Навроцкий заявил, что готов поддерживать только такие решения, и призвал срочно разработать различные планы развития армии. Как главнокомандующий он ожидает быстрой подготовки итоговых документов, включая план технической модернизации, план материальных закупок и инвестиционные планы.

Ранее Польша уже разместила у восточной границы новые воинские части, в том числе подразделения 16-й и 18-й механизированных бригад. В этот район поступает новейшая техника и вооружение, закупаемые в США и Южной Корее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна идти по пути полной независимости в сфере безопасности.

Польские власти в прошлом году объявили о планах увеличить численность армии с 206 до 500 тыс. военнослужащих.