Yle сообщил о подготовке проекта ОЭЗ на границе Финляндии и России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финское правительство в ближайшее время представит проект создания особой экономической зоны в приграничном с Россией регионе Восточной Финляндии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещатель Yle. Проект находится на завершающей стадии и предусматривает льготное налогообложение для компаний, работающих в этом регионе и размещающих там свои предприятия.

В ноябре 2024 года рабочая группа рекомендовала правительству изучить возможность создания ОЭЗ в Восточной Финляндии из-за экономических трудностей, возникших после закрытия границы с Россией. В сообщении правительства подчеркивается: «Предложение о создании специальной экономической зоны в Восточной Финляндии планируется в ближайшее время представить на рассмотрение правительству».

Yle отмечает, что после одностороннего закрытия границы с Россией многие города Восточной Финляндии, через которые проходили основные туристические потоки, столкнулись с экономическими проблемами. Местный бизнес начал закрываться, а регион ощутил значительный спад деловой активности.

