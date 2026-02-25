Новым директором Лувра решили назначить руководителя Версальского дворца

Parisien: Руководитель Версальского дворца Лерибо станет директором Лувра

Tекст: Мария Иванова

Новым директором парижского Лувра станет глава Версальского дворца Кристоф Лерибо, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Накануне нынешний директор музея Лоранс де Кар подала в отставку спустя четыре месяца после громкого ограбления.

«Кристоф Лерибо, нынешний президент государственного учреждения по управлению Версальским дворцом, должен быть назначен руководителем музея Лувр», – говорится в статье. Ожидается, что о его назначении объявит президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета министров.

До работы в Версале Лерибо возглавлял парижские музеи искусств Орсе и Оранжери, напоминает издание. Осенью 2025 года Лувр пережил серию скандалов, связанных с авариями из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций.

Тогда же произошло громкое ограбление: злоумышленники 19 октября проникли в Лувр и похитили девять ювелирных украшений, среди которых были тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб оценили в 88 млн евро, несколько человек задержали, пятерым предъявили обвинения, но украденные драгоценности пока не нашли, расследование продолжается.

Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку на фоне череды кризисов, включая хищение экспонатов, затопления залов и забастовки персонала.

В октябре 2025 года неизвестные совершили ограбление Лувра, проникнув через окна в закрытый на ремонт сектор и похитив украшения из коллекций Наполеона и французских монархов.