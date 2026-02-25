Российские ученые разработали тесты для ранней диагностики Альцгеймера

ФМБА сообщило о создании биомаркерных тестов раннего выявления Альцгеймера

Tекст: Мария Иванова

Тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера разработали в России, передает РИА «Новости». Об этом на сессии Форума будущих технологий сообщила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева. Она отметила, что новые комплексы в ближайшее время перейдут на регистрацию.

«Вот в принципе в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенно это Альцгеймер. Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идет, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем», – сказала Яковлева и добавила, что Центр мозга уже создал такие тесты.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. В 2024 году он был посвящен медицине будущего, в 2025 году – новым материалам и химии. Главной темой нынешнего форума стала биоэкономика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и руководитель ФМБА Вероника Скворцова открыли Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья.

Руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова отметила рост числа больных деменцией в России и увеличение доли молодых пациентов.