Путин предложил увековечить память дирижера Темирканова

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на встрече с художественным руководителем Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым заявил о важности сохранения памяти знаменитого музыканта, сообщается на сайте Кремля.

Президент попросил худрука Мариинского театра представить соответствующие идеи. «Надо, чтобы и имя Юрия Хатуевича [осталось в памяти], чтобы мы бережно отнеслись к его имени, к его творческому наследию», – обратился Путин к Гергиеву.

Гергиев согласился с предложением и отметил, что в Петербурге есть театральный квартал, где Темирканов провел более двух десятилетий. Этот район города неразрывно связан с биографией дирижера. Путин добавил, что у него есть собственная идея по этому вопросу, которой он пообещал поделиться позже.

Юрий Темирканов скончался в 2023 году на 85-м году жизни. Уроженец Кабардино-Балкарии большую часть жизни связал с Петербургом, где возглавлял оркестр Мариинского театра, а затем руководил симфоническим оркестром филармонии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля провел встречу с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым в Кремле. Стороны обсудили вопросы культуры.