MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34

Tекст: Ольга Иванова

Россия создала первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что российский Су-34 на сегодняшний день является самым дальнемагистральным тактическим боевым самолетом в мире, его способность оставаться в воздухе сопоставима с возможностями стратегических бомбардировщиков.

Military Watch Magazine подчеркивает, что Су-34 выделяется среди других самолетов тем, что редко использует внешние топливные баки – его большая дальность обеспечивается за счет значительного объема внутреннего топлива. Это позволяет самолету действовать на больших расстояниях без ухудшения аэродинамики или уменьшения боевой нагрузки, в отличие от западных истребителей.

Су-34 создан на базе советского Су-27, который уже в XX веке был самым дальнобойным истребителем среди ВВС СССР и стран Запада. У Су-27 максимальная дальность полета на внутреннем топливе составляла 4000 километров, тогда как у Су-34 – уже до 5000 км. Межконтинентальной считается дальность более 5500 километров.

«При наличии трех подвесных топливных баков объемом 3000 литров каждый дальность полета Су-34 может быть увеличена примерно до 8000 километров, что позволяет самолету совершать перелеты из Москвы в Вашингтон», – говорится в публикации Military Watch Magazine. Однако этот показатель достигается при оптимальном полетном профиле, без маневрирования и без вооружения, что важно для реальных боевых задач.

Авторы материала подчеркивают, что Су-34 способен летать без дозаправки на расстояния, недоступные западным истребителям, хотя и не в боевой конфигурации. При этом самолет сохраняет ряд важных функций, оснащаясь электронными и разведывательными контейнерами, даже если летит без вооружения.

Military Watch Magazine также отмечает, что установка на Су-34 новых двигателей АЛ-51Ф от истребителя пятого поколения Су-57 может повысить топливную эффективность и приблизить самолет к выполнению стратегических межконтинентальных миссий.

Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.